Более 1,5 млрд тенге на три объекта: что открыли в Туркестанской области

В Сарыагашском районе Туркестанской области накануне Дня Республики открыли сразу три социальных объекта: новую амбулаторию, Дом культуры и обновлённый стадион. На их строительство и ремонт направили в общей сложности почти 1,6 млрд тенге. Что изменилось для жителей района, рассказывает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Новая амбулатория для восьми тысяч сельчан

В селе Акжар открыли врачебную амбулаторию, которая будет обслуживать более восьми тысяч жителей сельского округа.

На строительство потратили 216 млн тенге. Работы начались в мае 2026 года, а в октябре здание уже ввели в эксплуатацию.

Площадь амбулатории составляет 460 квадратных метров. Здесь установили современное медицинское оборудование, создали 13 рабочих мест. Одновременно медучреждение сможет принимать до 25 человек.

По данным акимата, в этом году в Туркестанской области строят 25 медицинских объектов. Четыре из них расположены в Сарыагашском районе.

Помимо Акжара, новые амбулатории предусмотрены в сёлах Бостандык и Дихан-баба, а в селе Дархан строят фельдшерско-акушерский пункт.

Акимат Туркестанской области

Дом культуры с библиотекой на 8 800 книг

Ещё один новый объект появился в селе Жонарык Кабланбекского сельского округа.

Здесь построили Дом культуры стоимостью 565,6 млн тенге. Строительство продолжалось с апреля 2025 года по октябрь 2026-го.

В здании площадью почти 710 квадратных метров разместились зрительный зал на 200 мест и библиотека, рассчитанная на 18 посетителей. Её книжный фонд насчитывает 8 800 экземпляров.

В Доме культуры также будут работать хореографические и творческие кружки. Для проведения концертов и других мероприятий установили необходимое сценическое оборудование.

Здесь планируют создать 13 рабочих мест.

На открытии аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что с момента образования региона в нём построили и открыли 26 Домов культуры и клубов, пять из них – в Сарыагашском районе.

«В новом Доме культуры будет работать библиотека с книжным фондом в 8 800 книг, зал на 200 мест, хореографические и творческие кружки, что даст широкие возможности для развития искусства и способностей молодёжи. Верю, что из этого очага выйдут талантливые молодые люди, которые внесут вклад в культуру страны», – сказал глава региона.

Акимат Туркестанской области

Стадион за 807 млн тенге: новые трибуны, поле и беговая дорожка

Третьим объектом стал центральный стадион города Сарыагаша. Его открыли после капитального ремонта, на который выделили 807,5 млн тенге.

На стадионе обновили тысячу зрительских мест и установили навес над трибунами. Ещё 20 специальных мест предусмотрели для людей с инвалидностью.

Футбольное поле получило новое искусственное покрытие. Кроме того, здесь обустроили 400-метровую беговую дорожку, площадки для мини-футбола и воркаута, установили современное освещение.

По словам Нуралхана Кушерова, жители города сами просили привести стадион в порядок во время его прошлогодней встречи с населением.

«На прошлогодней встрече вы сами поднимали вопрос о стадионе. Сегодня просьба жителей выполнена, и стадион прошёл полную модернизацию. На стадионе построены футбольное поле с искусственным покрытием, 400-метровая беговая дорожка, площадки для мини-футбола, стрит-воркаута, проведено современное освещение», – отметил аким области.

Теперь на стадионе смогут проводить соревнования районного, областного и республиканского уровней.

Также здесь планируют организовать тренировки для около 200 учащихся. Заниматься с ними будут пять тренеров.

Всего в 2026 году в Туркестанской области ведётся строительство 58 спортивных объектов общей стоимостью 11,3 млрд тенге.

Общая стоимость трёх открытых в Сарыагашском районе объектов составила 1 млрд 589,1 млн тенге. При этом амбулаторию и Дом культуры построили с нуля, а стадион капитально отремонтировали.