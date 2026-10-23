Что выявила проверка госаудита в Казахстане

В Казахстане увеличилась доля материалов государственного аудита, которые не соответствуют установленным требованиям. За девять месяцев 2026 года нарушения стандартов выявили в 6,5% проверенных материалов против 5,5% за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Комитете внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК, передаёт BAQ.KZ.

Комитет проверил качество 201 материала, подготовленного территориальными подразделениями государственного аудита. По итогам проверки 13 материалов признали не соответствующими общим стандартам государственного аудита и финансового контроля.

Остальные 188 материалов соответствовали установленным требованиям, однако к ним также имелись замечания.

Где выявили больше всего нарушений

Больше всего материалов, не прошедших проверку качества, обнаружили в департаментах внутреннего государственного аудита Атырауской области и Шымкента — по три в каждом.

Ещё по два таких материала выявили в Алматы и Восточно-Казахстанской области.

По одному случаю зафиксировали в области Ұлытау, Алматинской и Павлодарской областях.

Таким образом, случаи несоответствия стандартам обнаружили в семи территориальных подразделениях.

По сравнению с девятью месяцами 2025 года доля материалов, не соответствующих стандартам, увеличилась на один процентный пункт — с 5,5% до 6,5%.

Речь идёт о качестве оформления и проведения государственного аудита, а не о суммах финансовых нарушений в проверяемых организациях.

Какие меры принимает Минфин

В Комитете сообщили, что для повышения качества проверок территориальным подразделениям ежеквартально направляют письма с разбором типичных ошибок.

Кроме того, специалисты по контролю качества выезжают в регионы, проводят видеосовещания и организуют стажировки для аудиторов.

Для сотрудников также предусмотрены регулярные занятия, на которых разбирают замечания, выявленные при проверке аудиторских материалов, и изменения законодательства.

В ведомстве заявили, что работа по повышению качества государственного аудита будет продолжена.