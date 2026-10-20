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  • Чтобы не простаивали НПЗ: Казахстан хочет снять ограничение на экспорт битума

Чтобы не простаивали НПЗ: Казахстан хочет снять ограничение на экспорт битума

20 Октября 2026, 11:40
АВТОР
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Magnific.com 20 Октября 2026, 11:40
20 Октября 2026, 11:40
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Фото: Magnific.com

Министерство энергетики предлагает вывести нефтяной битум из-под действующего запрета на экспорт нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 4 ноября.

В Минэнерго объясняют предложение сезонностью потребления дорожного битума. В межсезонье спрос внутри страны снижается, при этом у отечественных предприятий остаются свободные производственные мощности.

«Учитывая сезонный характер потребления дорожного битума, наличие свободных производственных мощностей отечественных предприятий, а также необходимость обеспечения стабильной загрузки НПЗ, принятие проекта приказа позволит экспортировать избыточные объемы дорожного битума за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза в межсезонный период», – говорится в обосновании проекта.

Если документ примут, избыточные объемы битума можно будет отправлять на экспорт за пределы ЕАЭС.

Проект разработан, в том числе, во исполнение поручения по итогам рабочей поездки Премьер-министра Олжаса Бектенова в Мангистаускую область в июле 2026 года.

В Минэнерго также заявили, что принятие документа не должно повлечь негативных социально-экономических, правовых или иных последствий.

Справочно: битум – это вязкий нефтепродукт, который получают при переработке нефти. В дорожном строительстве его используют как связующий материал при производстве асфальтобетона. Также битум применяют для гидроизоляции, кровельных материалов и защиты различных конструкций от влаги.

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