Чужой долг заблокировал проект на 2,5 млрд теңге

Инвестор в области Улытау не мог полноценно приступить к реализации проекта стоимостью 2,5 млрд теңге из-за налоговой задолженности в 23 млн теңге. Причем долг принадлежал предыдущему недропользователю, а новая компания не имела к нему отношения.

Как сообщили в прокуратуре, проблему удалось решить после вмешательства надзорного органа.

Из-за чего возник спор

Компания «Сарыарка IRON» реализует проект по добыче железомарганцевых руд на месторождении Большой Китай в Каражале.

Еще 5 сентября 2025 года специализированный межрайонный суд Астаны принял решение о возврате инвестору земельного участка и восстановлении контракта на недропользование.

Но даже после решения суда компания не могла полностью оформить землю.

Причиной стало обременение, связанное с налоговой задолженностью прежнего недропользователя на сумму 23 млн теңге.

При этом «Сарыарка IRON» не отвечала по обязательствам другой компании.

Чем закончилась история

Прокуратура Каражала при координации Комитета по защите прав инвесторов вмешалась в ситуацию.

После внесения акта прокурорского надзора незаконное обременение с земельного участка сняли.

Права инвестора восстановлены, препятствие для реализации проекта устранено.

В прокуратуре сообщили, что продолжают выявлять административные барьеры, мешающие работе инвесторов.