Даниил Медведев защитил титул чемпиона Almaty Open ATP 250

Российский теннисист Даниил Медведев второй год подряд стал чемпионом турнира Almaty Open ATP 250. В финале соревнований, проходивших с 17 по 25 октября в Алматы, он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили в трёх сетах — 6:7 (6:8), 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 53 минуты. В первой партии Басилашвили сумел навязать борьбу фавориту и вырвал победу на тай-брейке.

Однако затем Медведев перехватил инициативу, выиграв второй сет со счётом 6:1, а в решающей партии довёл встречу до победы — 6:3. Басилашвили, занимающий 128-е место в мировом рейтинге, начал турнир с квалификации и добрался до финала. В полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Медведев вышел в финал после досрочного завершения матча с казахстанцем Александром Бубликом, который снялся из-за травмы правого колена. Титул в Алматы стал для Медведева четвёртым в сезоне 2026 года. За победу россиянин получил 250 рейтинговых очков.