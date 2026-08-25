Даже Cola Zero может подорожать: в Германии обсуждают новый налог

В Германии рассматривают возможность введения нового налога на сладкие напитки. Под него могут попасть не только газировка и соки с сахаром, но даже напитки с искусственными подсластителями, включая Coca-Cola Zero и Light.

Как сообщает BILD со ссылкой на документы Министерства финансов Германии, новый сбор может начать действовать уже в 2027 году – на год раньше, чем предполагалось первоначально.

Налог предлагается распространить на широкий перечень продукции. Помимо сладких газированных напитков, в него могут включить соки, молочные напитки, холодный чай, готовый кофе и другие напитки.

При этом платить дополнительный сбор предлагается и за продукцию без сахара, если в ней используются искусственные подсластители.

Сколько придется платить

Размер налога хотят привязать к содержанию сахара в напитке. Предлагаются следующие ставки:

от 4,5 до 7 граммов сахара на литр – 26 евроцентов за литр;

от 7 до 10 граммов – 32 евроцента;

более 10 граммов – 38 евроцентов за литр.

Для напитков с искусственными подсластителями предлагается установить минимальную ставку – 26 евроцентов за литр, даже если сахара в них нет.

Как могут измениться цены

По расчетам BILD, введение нового налога вместе с НДС может заметно отразиться на стоимости популярных напитков.

Так, литр обычной Coca-Cola может подорожать примерно с 1,23 до 1,68 евро. Цена Coca-Cola Light может увеличиться с 1,12 до 1,43 евро за литр.

Таким образом, если предложение будет принято в нынешнем виде, дополнительный налог затронет не только потребителей традиционных сладких напитков, но и тех, кто выбирает их версии без сахара.