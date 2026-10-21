Дефицит электроэнергии в Казахстане: когда изменится ситуация?

Казахстан рассчитывает выйти из дефицита электроэнергии уже в 2027 году. В Министерстве энергетики ожидают, что запуск новых электростанций позволит покрыть растущий спрос, а в дальнейшем страна сможет производить больше электричества, чем потребляет.

Об этих планах рассказал вице-министр энергетики Ержан Ертаев на международном энергетическом форуме Powerexpo Almaty 2026, который проходит 21–22 октября в Алматы.

По прогнозам министерства, в 2026 году производство электроэнергии в Казахстане достигнет 126,5 млрд киловатт-часов. Для сравнения, в 2025 году страна выработала рекордные 123,1 млрд киловатт-часов.

Что изменится в 2027 году

В Минэнерго рассчитывают, что уже со следующего года ввод новых генерирующих мощностей позволит покрывать потребности экономики в электроэнергии.

В дальнейшем ожидается формирование профицита, когда объем производства превысит потребление.

Для этого до конца 2029 года в Казахстане планируют ввести 13,3 гигаватта новых мощностей. Это должно помочь покрыть потребности населения и предприятий, сформировав резерв генерации.

При этом речь идет о прогнозе, который зависит от реализации запланированных энергетических проектов.

Сколько электростанций построят

Согласно плану развития энергетической отрасли до 2035 года, в Казахстане предусмотрен ввод около 26,3 гигаватта новых и модернизированных мощностей.

Отдельное направление касается угольной энергетики.

Национальный проект развития угольной генерации предусматривает строительство восьми новых энергетических объектов общей мощностью 5,3 гигаватта.

Еще 11 действующих энергоисточников планируют модернизировать, расширить или технически перевооружить. Их совокупная мощность в рамках проекта составляет 2,5 гигаватта.

Общий объем нового строительства и обновления угольной генерации предусмотрен на уровне 7,8 гигаватта.

Какую роль отведут солнечным и ветровым станциям

Сегодня энергосистема Казахстана включает 254 энергоисточника. Из них 172 относятся к возобновляемой энергетике.

На фоне роста количества таких объектов в стране прорабатывают правовые и экономические механизмы работы систем накопления электроэнергии.

Накопители позволяют сохранять выработанную электроэнергию и подавать ее в сеть при необходимости. Это помогает энергосистеме учитывать колебания производства солнечных и ветровых станций.

Параллельно с вводом новых электростанций власти планируют развивать электрические сети, поскольку рост потребления требует расширения возможностей передачи электроэнергии.

В Минэнерго ожидают, что реализация этих проектов позволит постепенно сформировать резерв мощности и покрыть растущий спрос.

При этом прогноз выхода из энергодефицита не означает автоматического прекращения локальных аварий и отключений электричества. Сроки и надежность энергоснабжения будут зависеть и от состояния электрических сетей.