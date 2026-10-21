Дело о мошенничестве при строительстве ЖК в Караганде рассмотрят заново

В Караганде отменили оправдательный приговор директору строительной компании, которого обвиняли в мошенничестве при возведении жилого комплекса Sunrise club house. Причиной стало необычное нарушение: суд рассмотрел уголовное дело по обвинительному акту, на котором не было ни даты, ни подписи прокурора, передаёт BAQ.KZ.

В чём обвиняли директора компании

По данным Карагандинского областного суда, руководитель ТОО «Sunrise Home M» проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Следствие считало, что мужчина, руководивший компанией, созданной для строительства ЖК Sunrise club house, обманным путём завладел имуществом учредителей товарищества.

Кроме того, по версии обвинения, он похитил деньги покупателя, который заключил предварительный договор на приобретение двух квартир в строящемся доме.

Потерпевшими по делу также признали подрядчиков, занимавшихся установкой оконных конструкций, входных дверей и облицовкой фасада жилого комплекса. Согласно обвинению, их имущество также было похищено путём обмана и злоупотребления доверием.

Сначала оправдали, затем отменили приговор

16 июля 2026 года Казыбекбийский районный суд Караганды оправдал директора компании, посчитав, что его вина не доказана.

Гражданские иски потерпевших суд оставил без рассмотрения. Кроме того, в адрес Генерального прокурора и министра внутренних дел были вынесены частные постановления из-за нарушений, допущенных во время расследования.

Однако прокуратура и потерпевшие не согласились с решением и обжаловали его.

21 октября судебная коллегия Карагандинского областного суда рассмотрела апелляции и отменила оправдательный приговор.

Что оказалось не так с обвинительным актом

Как выяснилось, уголовное дело рассматривалось в электронном формате. Во время судебного разбирательства прокурор представил новый обвинительный акт, но в документе отсутствовали дата составления и подпись прокурора.

Других новых обвинительных актов после поступления дела в суд в электронных материалах не оказалось.

Несмотря на это, районный суд рассмотрел дело на основании документа, который не был надлежащим образом утверждён.

Апелляционная коллегия признала это существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства и отменила оправдательный приговор.

Также суд отменил ранее вынесенные частные постановления в адрес Генерального прокурора и министра внутренних дел. Жалобы потерпевших и ходатайство прокурора удовлетворили частично.

Теперь уголовное дело будет рассмотрено по правилам суда первой инстанции.

При этом отмена оправдательного приговора не означает признания подсудимого виновным. Окончательное решение по обвинению ещё предстоит принять суду.