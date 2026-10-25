День Республики стал двойным праздником для двух солдат Нацгвардии

Двое военнослужащих срочной службы Национальной гвардии МВД Казахстана отмечают день рождения 25 октября — в День Республики. Рядовые Даир Маратов и Рахат Узей встретили свой праздник в учебном пункте воинской части 5571, где проходят начальную военную подготовку.

Даиру Маратову из Караганды исполнилось 20 лет. Он окончил Карагандинский высший политехнический колледж по специальности «техник-строитель» и является старшим из четырёх детей в семье. После срочной службы молодой гвардеец планирует продолжить образование и поступить в вуз по программе «Сарбаз 2.0».

Его сослуживцу Рахату Узей исполнилось 19 лет. Уроженец Туркестана решил пройти срочную службу по примеру четырёх старших братьев, которые уже отдали долг Родине. Один из них ранее служил в той же воинской части 5571, где сейчас проходит подготовку Рахат. Сейчас оба военнослужащих осваивают азы военного дела, проходят строевую и физическую подготовку.

Впереди у них принятие военной присяги, после чего они приступят к выполнению служебно-боевых задач по охране общественного порядка и обеспечению безопасности жителей и гостей Алматы. Для двух молодых гвардейцев День Республики в этом году совпал с личным праздником и стал началом нового этапа жизни — военной службы.