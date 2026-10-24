День Республики: Столичная молодежь организовала акцию для иностранных гостей в аэропорту

Накануне Дня Республики волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» провели праздничную акцию в международном аэропорту столицы.

По информации городского акимата, прибывающим в Астану иностранным гостям волонтеры вручали флаги Казахстана и шоколад.

Акция призвана познакомить гостей с Казахстаном и поделиться праздничным настроением в преддверии национального праздника.

«День Республики символизирует независимость, единство и гордость за страну. Волонтерам приятно разделить радость праздника с гостями Казахстана», — рассказала волонтер МРЦ «Астана жастары» Мадина.

Одним из участников акции стал президент организации Wrestling for Peace Дэн Рассел из Иордании. Он приехал в Астану на чемпионат мира по борьбе и отметил, что уже бывал в Казахстане во время Всемирных игр кочевников.

«Это прекрасное место с невероятными людьми и удивительной культурой. Здесь живут люди, которые по-настоящему любят жизнь и спорт», — поделился впечатлениями Рассел.

Он рассказал, что во время прошлой поездки ему особенно понравилось наблюдать за различными видами борьбы. По словам гостя, он был рад вновь вернуться в Астану, где собрались сильнейшие борцы со всего мира, чтобы побороться за звание чемпионов.

В завершение Рассел поздравил казахстанцев с Днем Республики и пожелал стране процветания.