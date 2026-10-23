День Республики в Казахстане: куда сходить и что посмотреть

25 октября, в День Республики, в областях и городах страны пройдут торжественные собрания, концерты, церемонии поднятия Государственного флага, выставки, патриотические акции и спортивные соревнования. В некоторых регионах праздничные программы начнутся уже 19 октября. Корреспондент BAQ.KZ направил официальные запросы в акиматы и узнал, как в регионах отметят праздник.

В Казахстане идет подготовка к празднованию Дня Республики. Региональные акиматы запланировали концерты и торжественные церемонии, книжные выставки, историко-познавательные встречи, молодежные акции и культурные программы.

Основные мероприятия в регионах

Область Абай

В области Абай ко Дню Республики планируют провести более 100 мероприятий. В городах и районах состоятся церемонии торжественного поднятия Государственного флага. В театре имени Абая пройдет торжественное собрание с участием акима области, ветеранов, депутатов, общественных деятелей, государственных служащих, молодежи и жителей региона. Также состоится республиканский челлендж «Моя Республика – моя гордость».

В библиотеках, музеях и организациях образования организуют тематические выставки и конкурсы сочинений, а в специальных организациях образования – воспитательные часы. Кроме того, запланированы открытия объектов, акции, челленджи и круглые столы.

Актюбинская область

В музеях и библиотеках региона пройдут тематические встречи и книжные выставки, в государственном архиве – познавательный час и документальная выставка. В социальных сетях опубликуют видеоролики. Также планируется награждение граждан, внесших вклад в развитие страны.

В праздничную программу вошли торжественное мероприятие «Қыран елім – Қазақстаным!», концерты «Азат елдің асқақ рухы» и «Ұлы дала – ұлы ел!», а также спектакль для юных зрителей «Қияңдарға кетпеші».

Атырауская область

В Атырау официальное торжественное мероприятие ко Дню Республики состоится 23 октября в областном академическом казахском драматическом театре имени Махамбета. Праздничные мероприятия пройдут и в районных центрах.

Кроме того, запланированы субботники в рамках акции «Таза Қазақстан», интеллектуальные игры среди студентов и молодежи, тематические вечера в центральных библиотеках и музейные выставки. С 11 по 21 октября в выставочном центре Атырау пройдет международный шахматный турнир ATYRAU OPEN 2026.

Восточно-Казахстанская область

В Восточно-Казахстанской области планируют провести более 300 праздничных мероприятий. В программу включены научно-познавательные и культурно-массовые мероприятия, выставки, посвященные историческим событиям и выдающимся личностям, конкурсы, викторины, творческие мастерские, литературные вечера, концерты и спортивные соревнования.

23 октября в актовом зале областной филармонии состоится церемония вручения государственных наград, а в концертном зале – торжественный концерт ко Дню Республики. 25 октября в амфитеатре Усть-Каменогорска пройдет церемония поднятия Государственного флага. С 19 по 23 октября в городе состоится акция «25 октября – 25 добрых дел».

Жамбылская область

В Жамбылской области запланировано около 60 мероприятий. Среди них – торжественное собрание ко Дню Республики, конкурс патриотической песни «Менің елім – Қазақстан», праздничный концерт «Айналдым сенен, Атамекенім!» и программа «Жаса, жайна, Отаным!».

Также пройдут патриотическая акция «Заңға құрмет, елге қызмет – адал азаматтың ұстанымы», праздничные мероприятия «Жасай бер, жаса, Қазақстаным!» и «Қыран елім – Қазақстаным!». Кроме того, запланирована постановка драмы-элегии «Шерхан».

Кызылординская область

В Кызылординской области ко Дню Республики пройдет ряд мероприятий. С 17 по 27 октября 2026 года включительно состоятся республиканские акции Republic Day и Bereke Fest. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров по сниженным ценам.

Область Жетісу

В городах и районах области Жетісу пройдут культурно-массовые мероприятия, направленные на популяризацию исторического значения государственного праздника, укрепление уважения к государственным символам и продвижение национальных ценностей.

23 октября в драматическом театре имени Бикен Римовой в Талдыкоргане состоится торжественное мероприятие ко Дню Республики. Особое внимание уделят значению праздника в становлении независимости и государственности страны. Также планируется чествование граждан, работающих в различных сферах.

Костанайская область

Основные праздничные мероприятия пройдут с 22 по 25 октября во всех городах и районах Костанайской области.

20 октября в Костанайском районе состоится областной форум юных патриотов «Пространство идей и инициатив». 22 октября в школе детского творчества Костаная пройдет областной хореографический конкурс «Болашақ».

23 октября в Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтұрсынұлы состоится научно-практическая конференция. В тот же день на площадке областной филармонии пройдет церемония поднятия Государственного флага. Также запланировано награждение школьников – представителей различных этносов – в рамках программы «Мемлекеттік тілге жеті қадам».

Павлодарская область

Учреждения культуры Павлодарской области планируют провести более тысячи мероприятий ко Дню Республики. 25 октября посещение областных музеев и театров будет бесплатным.

С 20 октября в библиотеках, музеях и клубных учреждениях начнутся литературно-музыкальные вечера, тематические книжные выставки, исторические и патриотические часы.

22 октября в областной библиотеке имени С. Торайгырова пройдет конференция «Өткенге тағзым – болашаққа сенім», а в областном художественном музее имени Н. Нурмухаммедова – выставка «Искусство независимого Казахстана». 23 октября в историко-краеведческом музее имени Г. Н. Потанина состоится викторина «Летопись Республики Казахстан».

25 октября в Казахском музыкально-драматическом театре имени Ж. Аймауытова покажут драму «Оян, қазақ, ойлан, қазақ», а в драматическом театре имени А. П. Чехова – лирическую комедию «Вот такая любовь».

В молодежную программу вошли единая акция «Менің елім – Қазақстан» и церемония награждения обладателей областного молодежного гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», которые состоятся 22 октября. На 23 октября запланированы молодежная конференция «Менің Қазақстаным» и региональный конкурс Super Family.

Туркестанская область

Главное областное праздничное мероприятие ко Дню Республики состоится 23 октября в многофункциональном комплексе «Конгресс-холл» в Туркестане. В районах и городах праздничные программы организуют в домах культуры.

Карагандинская область

В Карагандинской области сообщили, что план праздничных мероприятий находится в разработке. В ответе акимата не указаны названия, даты и места проведения конкретных мероприятий.

Западно-Казахстанская область

23 октября гражданам, работающим в различных сферах региона, от имени Главы государства вручат государственные награды. В тот же день состоится праздничный концерт с участием акима области.

Также пройдут культурные, спортивные, познавательные и массовые мероприятия. В крупных торговых объектах региона состоится акция Republic Day, в рамках которой покупателям предложат скидки.

Северо-Казахстанская область

23 октября в Петропавловске состоится торжественный концерт ко Дню Республики. С 23 по 26 октября в областной универсальной научной библиотеке имени С. Муканова пройдет книжно-иллюстративная выставка «Республика – елдің тұғыры». Она будет посвящена истории становления и укрепления казахстанской государственности и национальным ценностям.

25 октября в 11:00 на главной площади областного центра состоится праздничное мероприятие. Для жителей и гостей региона также запланированы культурные, спортивные и тематические программы.

Алматинская область

В Алматинской области ко Дню Республики организуют торжественные собрания и праздничные концерты. В преддверии праздника планируют ввести в эксплуатацию ряд социальных объектов и объектов сферы обслуживания.

В Кегенском районе откроют сервисный комплекс Compass на автодороге Алматы – Кеген, в селе Нарынкол Райымбекского района – поликлинику на 250 посещений, в селе Шонжы Уйгурского района – физкультурно-оздоровительный комплекс, а в селе Боралдай Илийского района – сельский дом культуры.

Акмолинская область

Во всех городах и районах Акмолинской области пройдут торжественные мероприятия и церемонии поднятия Государственного флага. Главное мероприятие состоится 23 октября в Кокшетау с участием акима области. 24 октября у городского флагштока пройдет церемония поднятия Государственного флага.

Также запланированы награждение граждан, внесших вклад в развитие региона, выставки в организациях образования и культуры, правовые и классные часы, молодежные акции и научные конференции. В области пройдут акция Republic Day и сельскохозяйственные ярмарки.

Область Ұлытау

С 19 по 25 октября в области Ұлытау пройдут культурно-массовые, общественные и патриотические мероприятия. В программу вошли выставки, историко-познавательные и духовные встречи, патриотические часы, конкурсы рисунков, книжные выставки, круглые столы, праздничные вечера, концерты, молодежные акции, соревнования по национальным видам спорта и челленджи.

Мероприятия состоятся в областном центре, городах и районах – в домах культуры, библиотеках, музеях, архивах, организациях образования и других учреждениях культуры. Основные праздничные программы запланированы на 23–25 октября.

Мангистауская область

Праздничная программа ко Дню Республики охватит областную библиотеку и музеи, города Актау и Жанаозен, а также районы и села области.

В Актау 22 октября в 14:00 в большом зале Дома культуры имени Абая состоится праздничный концерт «Рухы биік – Қазақ елі».

В Жанаозене 23 октября в 15:00 в Доме культуры «Ұзақбай жырау Қазжанұлы» пройдет торжественное собрание «Бір ел, бір тағдыр, бір Республика». В Доме культуры «Атамұра» организуют праздничное мероприятие «Байтақ елім – Қазақстаным».

В Бейнеуском районе 22 октября в 16:00 в сельском клубе Толеп состоится концерт «Азат елдің ақ таңы – Республика күні», а в 20:00 в сельском доме культуры Сарга – концерт «Мәңгілік жаса, қыран елім Қазақстаным!». В сельском клубе Тажен на 10:00 запланирован концерт «Отаным – Қазақстан».

Праздничные мероприятия пройдут и в других районах области.