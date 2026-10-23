День возрождения традиций государственности в Великой степи – Президент поздравил казахстанцев с Днём Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днём Республики и напомнил, почему 25 октября занимает особое место в истории страны. Глава государства назвал принятие Декларации о государственном суверенитете событием, которое открыло Казахстану путь к независимому развитию, передаёт BAQ.KZ.

В своём выступлении Президент подчеркнул, что День Республики – не просто праздничная дата, а символ восстановления казахстанской государственности и начала нового исторического этапа.

«Поздравляю вас с Днем Республики! Эта знаменательная дата имеет особое значение для всего нашего народа! 25 октября был принят судьбоносный документ – Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Именно этот день открыл новую эпоху в летописи нации, положившую начало самостоятельному развитию нашей страны. Восторжествовала историческая справедливость, и на нашей священной земле был заложен прочный фундамент Независимости. Поэтому без преувеличения можно сказать, что этот день ознаменовал собой возрождение традиции государственности в Великой степи», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

С какими достижениями Казахстан подходит к 35-летию Независимости

Президент обратил внимание, что в этом году День Республики отмечается в преддверии 35-летия Независимости Казахстана.

По его словам, за годы суверенитета страна прошла большой путь – от становления государственных институтов до укрепления своих позиций на международной арене.

«В нынешнем году мы отмечаем национальный праздник в преддверии 35-летия Независимости страны. К этому историческому рубежу Казахстан подходит как динамично развивающееся государство, пользующееся уважением всего мирового сообщества. Годы Суверенитета увенчались значительными достижениями. Утверждены незыблемые атрибуты национальной идентичности – государственные символы. Наш небесно-голубой флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Сформирована национальная финансовая система. Окончательно закреплены наши границы. В самом сердце священной Сарыарки, на месте старого города, был заложен фундамент нашей новой столицы Астаны – города, которым восхищается весь мир. Укрепив наше единство, мы на глобальном уровне заявили о себе как о территории мира и согласия».

Говоря о значении Дня Республики, глава государства связал историческое решение о суверенитете с последующими преобразованиями: формированием финансовой системы, закреплением государственных границ, созданием новой столицы и укреплением международного положения Казахстана.

Отдельное место в выступлении заняла тема исторической справедливости.

Токаев отметил, что при оценке прошлого необходимо учитывать вклад людей, сыгравших значительную роль в становлении независимого государства. В этом контексте Президент высказался о Первом Президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

«Объединив наши усилия, мы строим Справедливый Казахстан и утверждаем в обществе принцип Справедливости. Считаю абсолютно верным утверждение, что справедливость – это высшая духовная ценность. Новая партия носит название «Әділет». Именно с позиции Справедливости нам следует смотреть на исторические процессы и давать им объективную оценку. Поэтому полагаю, что никогда не будет предано забвению имя Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в становление Суверенного Казахстана, его развитие в крайне сложных экономических условиях и достижение нашей страной многочисленных исторических успехов. Поскольку такая оценка соответствует требованиям Справедливости».

Президент подчеркнул необходимость объективного отношения к истории страны, в том числе к событиям и решениям, определившим её развитие после обретения суверенитета.