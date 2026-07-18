Нурторе Жусип: будущее страны начинается с воспитания детей

Общественный деятель Нурторе Жусип заявил, что многие общественные проблемы следует начинать решать с воспитания детей в семье, а не с критики государства. Также он призвал молодежь уделять больше внимания духовным ценностям, а писателей — создавать произведения о современной жизни.

По его словам, такие качества, как трудолюбие, честность, ответственность и уважение к старшим, формируются прежде всего в семье. Он подчеркнул, что неправильно возлагать всю ответственность за существующие проблемы исключительно на государство.

«Вместо того чтобы критиковать уже сделанное, нужно прежде всего дать своим детям правильное воспитание. Сознательное общество начинается с того, что каждый человек честно выполняет свои обязанности и вносит вклад в развитие страны», — отметил Нурторе Жусип.

Говоря о молодежи, сенатор подчеркнул, что жизненные цели не должны ограничиваться стремлением приобрести дорогой телефон или автомобиль. По его мнению, молодые люди должны выбирать путь чести, совести и достоинства, а не поддаваться зависти, показной роскоши и пустым разговорам.

Нурторе Жусип также призвал молодых казахстанцев развивать внутренний духовный мир, следовать нравственным принципам, о которых писал Абай, и стремиться быть полезными обществу.

Отдельно деятель высказался о развитии отечественной литературы. По его мнению, казахстанским писателям стоит чаще обращаться к сюжетам современной городской жизни, а не ограничиваться произведениями о героях прошлого и исторических событиях.

Он отметил, что Казахстан имеет богатые традиции городской культуры, начиная с древних городов Отрар и Сыганак, поэтому современная литература должна отражать жизнь людей в условиях новых технологий и урбанизации.

По словам Нурторе Жусипа, именно судьбы обычных современников, их повседневная жизнь и внутренние переживания должны становиться основой новых произведений казахстанских авторов.