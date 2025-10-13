Депутат: Каждый седьмой коррупционер - полицейский
Депутат раскритиковала реформу МВД.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Несмотря на декларированный переход к "сервисной модели", полиция остаётся закрытой структурой с низким уровнем подотчётности обществу, об этом заявила депутат Снежанна Имашева на Правительственном часе в МВД, посвящённом вопросам общественной безопасности, передает BAQ.KZ.
Имашева напомнила, что реформа МВД началась после трагедии с Денисом Теном и должна была привести к изменению философии работы полиции - от карательной системы к сервисной. Однако, по её словам, реальный эффект остаётся ограниченным.
"Мы слышим отчёты о сервисной модели, но граждане продолжают жаловаться на формальный подход. Контакты участковых есть, страницы в соцсетях есть - а реакции нет. Люди пишут, звонят, но просто не могут достучаться", — сказала она.
Особое внимание депутат уделила коррупции в органах внутренних дел.
"Каждый седьмой коррупционер в стране - это сотрудник полиции. Это официальные данные. Чаще всего — взятки и мошенничество", — подчеркнула Имашева.
Она также указала на массовое игнорирование обращений.
"В этом году зарегистрировано почти 800 тысяч сообщений о правонарушениях против личности. Почти 500 тысяч из них остались без рассмотрения. Это означает, что нарушение просто не попало в правовое поле - и это прямой путь к повторным, более тяжким преступлениям", — рассказала она.
Имашева отметила, что участковые, которым была отведена ключевая роль, не справляются с задачей налаживания связи с населением, особенно в сельской местности, где их просто не хватает.
По её словам, без реальной вовлечённости общества и прозрачности действий полиции "сервисная модель рискует остаться только термином в официальных документах".
Самое читаемое
- Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF Juniors J300 в Южной Корее
- Казахстанская сборная завоевала бронзу чемпионата Азии по водному поло
- Министр: обеспечение благополучия детей — одно из приоритетных направлений госполитики
- Суд вернул пенсионерке из области Абай право на перерасчет пенсии
- Выплаты, концерты и акции: как регионы отметят День людей с инвалидностью