Несмотря на декларированный переход к "сервисной модели", полиция остаётся закрытой структурой с низким уровнем подотчётности обществу, об этом заявила депутат Снежанна Имашева на Правительственном часе в МВД, посвящённом вопросам общественной безопасности, передает BAQ.KZ.

Имашева напомнила, что реформа МВД началась после трагедии с Денисом Теном и должна была привести к изменению философии работы полиции - от карательной системы к сервисной. Однако, по её словам, реальный эффект остаётся ограниченным.

"Мы слышим отчёты о сервисной модели, но граждане продолжают жаловаться на формальный подход. Контакты участковых есть, страницы в соцсетях есть - а реакции нет. Люди пишут, звонят, но просто не могут достучаться", — сказала она.

Особое внимание депутат уделила коррупции в органах внутренних дел.

"Каждый седьмой коррупционер в стране - это сотрудник полиции. Это официальные данные. Чаще всего — взятки и мошенничество", — подчеркнула Имашева.

Она также указала на массовое игнорирование обращений.

"В этом году зарегистрировано почти 800 тысяч сообщений о правонарушениях против личности. Почти 500 тысяч из них остались без рассмотрения. Это означает, что нарушение просто не попало в правовое поле - и это прямой путь к повторным, более тяжким преступлениям", — рассказала она.

Имашева отметила, что участковые, которым была отведена ключевая роль, не справляются с задачей налаживания связи с населением, особенно в сельской местности, где их просто не хватает.

По её словам, без реальной вовлечённости общества и прозрачности действий полиции "сервисная модель рискует остаться только термином в официальных документах".