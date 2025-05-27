Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров предложил нестандартные меры по регулированию численности сайгаков. Среди них – трофейная охота, экспорт рогов и переработка мяса для нужд армии, тюрем и других госструктур, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я думаю, что одно из самых основных, наверное, трофейная охота, где мы можем убить нескольких зайцев одним выстрелом. То есть мы говорим о развитии иностранного туризма, где мы можем продавать лицензии на отстрел сайгаков. Даже если в год 1000-2000 лицензий продавать, это несколько миллиардов долларов в год", – заявил Ходжаназаров в кулуарах Мажилиса.

По словам депутата, биологические изъятия, то есть контролируемый отстрел животных, позволят обеспечить мясом солдат, заключённых и другие госучреждения, где требуется постоянное поступление белка.

"По этой причине, во-первых, есть возможность сохранить тем самым наши сельхозугодия, во-вторых, обеспечить новые рабочие места, в-третьих, обеспечить дополнительный приток в бюджет и, в-четвертых, даже для жителей тех же самых сёл, где обитают сайгаки, это была бы возможность кормить себя и зарабатывать какие-то деньги, продавая это мясо", – отметил он.

Ходжаназаров также предложил легализовать переработку рогов сайгака, которые высоко ценятся в Китае, Вьетнаме и странах Юго-Восточной Азии.

"Если мы наладим с ними правильный контракт и переработку данных субпродуктов, то тогда, по моему мнению, это дополнительный приток в бюджет страны, которого до этого не было", – сказал депутат.

Тем не менее, он уточнил, что любые действия возможны только с 1 сентября, после завершения окота. До этого времени отстрел запрещён.