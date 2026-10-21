Депутат предложил объединить СНТ и ТТН в один электронный документ для перевозчиков

Перевозчикам в Казахстане приходится по несколько раз вручную вводить одни и те же данные, а в селах без нормального интернета документы на груз вовремя не оформить.

На проблемы с Единой системой управления транспортными документами указал депутат Курултая Еркинат Мусылманбек. Он предложил объединить сопроводительную и товарно-транспортную накладную в один электронный документ и не наказывать бизнес за технические сбои.

Запрос от имени фракции партии «Әділет» депутат адресовал министру транспорта Нурлану Сауранбаеву и министру финансов Мади Такиеву.

Мусылманбек напомнил, что задачу цифровизации отрасли поставил Глава государства.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу дальнейшей цифровизации транспортно-логистической отрасли, объединения информационных систем и формирования единой интеллектуальной транспортной экосистемы. Это направление отражено и в предвыборной программе партии «Әділет»», — сказал депутат.

Систему запустили и приостановили

Единую систему управления транспортными документами, ЕСУТД, Министерство транспорта запустило 1 июня 2026 года.

«Однако из-за технических проблем и многочисленных обращений участников грузоперевозок внедрение системы приостановлено до июня 2027 года», — отметил Мусылманбек.

Три главные проблемы

Депутат перечислил вопросы, которые до сих пор не решены.

«Во-первых, из-за слабого интернета в сельской местности невозможно вовремя оформить документы на цифровой платформе. Во-вторых, информационные системы недостаточно связаны между собой. Из-за этого предпринимателям приходится по несколько раз вручную вводить одни и те же сведения. В-третьих, в сельских и отдаленных населенных пунктах не хватает специалистов с лицензией на медицинский осмотр водителей», — сказал он.

Касается это огромного числа людей. По данным Министерства финансов, в Казахстане около 138 тысяч субъектов бизнеса занимаются грузоперевозками и доставкой. Большинство из них работают с цифровой транспортной платформой.

«Качественная цифровая платформа должна упрощать оформление документов на перевозку грузов и обеспечивать прозрачность их движения. Вместе с тем она должна сокращать теневой оборот и снижать административную нагрузку на добросовестных предпринимателей», — подчеркнул Мусылманбек.

Что предлагают депутаты

Первое предложение касается учетных программ, которыми уже пользуется бизнес.

«Объединить цифровую транспортную платформу с учетными системами, которые используют предприниматели, такими как 1С, ERP и WMS, и устранить необходимость повторного ввода данных», — сказал депутат.

Второе касается тех, кто работает там, где интернета нет.

«Предусмотреть порядок работы при отсутствии интернета или технических сбоях. Обеспечить возможность вносить документы позже и не привлекать пользователей к ответственности за технические проблемы, которые от них не зависят», — предложил он.

Третье предложение касается проверки системы до запуска.

«До полного запуска системы провести масштабное тестирование платформы вместе с представителями перевозчиков, предпринимателей, грузоотправителей, грузополучателей и государственных органов», — отметил Мусылманбек.

И четвертое адресовано обоим министерствам.

«Совместно с Министерством финансов проработать вопрос объединения сопроводительной накладной на товары (СНТ) и товарно-транспортной накладной (ТТН) в один электронный транспортный документ. Это позволит избежать дублирования сведений», — сказал депутат.

«Не просто перевести бумаги в электронный вид»

Мусылманбек подчеркнул, что смысл реформы не в самой цифровизации.

«Наша задача не просто перевести документы в электронный формат. Главная цель в том, чтобы создать надежную и проверенную на практике цифровую платформу, которая не создает дополнительных препятствий для участников перевозок. Это должно обеспечить качественное выполнение задач, поставленных Главой государства», — сказал он.

Депутаты попросили министров дать письменный и конкретный ответ по всем поднятым вопросам.