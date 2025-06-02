На правительственном часе в Мажилисе депутат Татьяна Савельева выступила с критическим разбором новой бюджетной методики, которая будет действовать с 2026 по 2028 годы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Татьяна Савельева обозначила: речь идёт не просто о техническом документе, а об инструменте, от которого зависит качество жизни в регионах.

Среди плюсов она выделила усиление социальной направленности, расширение выравнивания и охват до районного уровня. Но в списке нерешённых проблем – куда больше позиций.

Савельева заявила о "парадоксах новой логики": чем лучше работает регион, тем меньше ему достаётся. Рост собственных доходов грозит сокращением трансфертов, а это, по мнению депутата, демотивирует развивать экономику.

"Перевыполнение доходов до 135% и остатки более 850 млрд тенге – это сигнал о недостаточной увязке бюджетных решений с долгосрочными приоритетами развития. Пока бюджеты осваивают по принципу “что быстрее, то и важнее” – мы не уйдём от инфраструктурных разрывов", - отметила депутат.

По ее словам, необходима привязка расходов к картам обеспеченности и цифровой платформе, плюс отчётность об остатках и неосвоении.

Также отмечено, что методика не учитывает реальный доходный потенциал регионов.

"В ходе подготовки к Правительственному часу я уже поднимала вопрос о необходимости учёта доходного потенциала при расчёте ТОХ. Министерство услышало доводы. Однако восприятие этой инициативы в регионах – неоднозначное. Многие приняли её как угрозу: мол, если регион работает хорошо, его "накажут" сокращением трансфертов. Звучат аргументы о "двойном счёте", о несправедливости. Но если быть объективными, почти каждый бюджетный цикл демонстрирует одну и ту же закономерность: в первый год трёхлетки – скромное перевыполнение, во второй – уже заметное, а в третий – прирост на десятки, а то и сотни миллиардов. Это стало устойчивой практикой", – отметила Савельева.

Она добавила, что коэффициент потенциала региона нужен, но не поверхностный, а реалистичный. Однозначно необходимо поработать над ним с самими регионами. Коэффициент должен учитывать не только ретроспективные доходы, но и структуру занятости и экономики, количество активных налогоплательщиков и уровень цифровизации.

Такой шаг позволит уйти от "бюджетной инерции" и формализовать различие между теми, кто действительно не может, и теми, кто просто не хочет.

Пока региону выгоднее занижать прогноз, чем развивать экономику, отметила парламентарий.

Особую тревогу вызвала недостоверная статистика, на которой строятся все расчёты. Депутат напомнила о громком скандале: только по сельскому хозяйству выявлено завышение численности скота на 5 миллионов голов.

"Мы считаем, что в стране кризис статистической достоверности", – заявила Савельева и предложила провести аудит Бюро нацстатистики.

Депутат указала и на несбалансированное перераспределение налогов. Передача корпоративного и индивидуального подоходного налога на районный уровень не сопровождалась пересмотром полномочий, что уже создало дефициты в областных бюджетах, особенно в образовании.