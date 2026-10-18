Дети заблудились в высокой траве: в Астане развернули поисковую операцию

В Астане нашли двух несовершеннолетних в возрасте 11 и 14 лет, которые заблудились в полевой местности на окраине столицы. Для их поисков привлекли более 200 человек.

Сообщение о происшествии поступило в полицию вечером 18 октября. Дети рассказали, что потеряли ориентир и не могут самостоятельно выбраться из незнакомой местности.

По предварительным данным, несовершеннолетние направлялись в город через участок с высокой травой и густой растительностью, где сбились с пути.

Для поиска сформировали группу с участием сотрудников полиции, представителей МЧС, военнослужащих Национальной гвардии и волонтёров. К операции также привлекли служебную розыскную собаку и специальную технику. Участники обследовали прилегающую территорию и возможные места нахождения детей.

В итоге обоих несовершеннолетних обнаружили и передали родителям.

Законного представителя детей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению их безопасности.

После происшествия полицейские провели с детьми профилактическую беседу. Им разъяснили, почему важно не отправляться в незнакомую местность без сопровождения взрослых и заранее сообщать родителям о своих планах и маршрутах.

В полиции призвали родителей следить за местонахождением детей и регулярно напоминать им о правилах безопасности.