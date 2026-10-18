Дети заблудились в высокой траве: в Астане развернули поисковую операцию
В поисках подростков участвовали более 200 человек, включая полицейских, спасателей, военнослужащих и волонтёров.
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В Астане нашли двух несовершеннолетних в возрасте 11 и 14 лет, которые заблудились в полевой местности на окраине столицы. Для их поисков привлекли более 200 человек.
Сообщение о происшествии поступило в полицию вечером 18 октября. Дети рассказали, что потеряли ориентир и не могут самостоятельно выбраться из незнакомой местности.
По предварительным данным, несовершеннолетние направлялись в город через участок с высокой травой и густой растительностью, где сбились с пути.
Для поиска сформировали группу с участием сотрудников полиции, представителей МЧС, военнослужащих Национальной гвардии и волонтёров. К операции также привлекли служебную розыскную собаку и специальную технику. Участники обследовали прилегающую территорию и возможные места нахождения детей.
В итоге обоих несовершеннолетних обнаружили и передали родителям.
Законного представителя детей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению их безопасности.
После происшествия полицейские провели с детьми профилактическую беседу. Им разъяснили, почему важно не отправляться в незнакомую местность без сопровождения взрослых и заранее сообщать родителям о своих планах и маршрутах.
В полиции призвали родителей следить за местонахождением детей и регулярно напоминать им о правилах безопасности.