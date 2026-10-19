Детям с аутизмом станет доступнее реабилитация: в стране откроют 189 отделений
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В Казахстане планируют расширить сеть помощи в сфере психического здоровья. До 2031 года предусмотрено открытие 81 первичного центра и 189 отделений дневного пребывания для детей с аутизмом.
Об этом сообщили на совещании Министерства здравоохранения РК, где представили проект Комплексного плана по охране ментального здоровья на 2027–2031 годы. Документ включает 60 мероприятий по 11 направлениям.
Сейчас в стране работают 20 центров психического здоровья, 101 первичный центр и 212 профильных кабинетов. Новые учреждения призваны повысить доступность ранней диагностики, лечения и реабилитации, в том числе в сельской местности.
Для детей с расстройствами аутистического спектра планируют создать 189 отделений дневного пребывания на базе центров психического здоровья и районных больниц. Это позволит проходить реабилитацию без круглосуточной госпитализации.
Отдельное внимание уделят кадровому дефициту в детской и взрослой психиатрии. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила рассмотреть расширение подготовки специалистов, дополнительные образовательные гранты и меры социальной поддержки медработников.
План также предусматривает модернизацию медицинских организаций, обновление оборудования, развитие амбулаторной помощи и совершенствование лекарственного обеспечения.
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