Журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Ержана Саденова о ходе расследования резонансного ДТП в Астане, в результате которого маленькая девочка лишилась ног, передает BAQ.KZ.

"Данное уголовное дело у нас на контроле. Процесс идет. И, соответственно, самое главное здесь, важное, то, что правонарушитель, преступник, он задержан, арестован и привлекается к ответственности. Я думаю, по всей строгости закона он ответит перед законом", — заявил Саденов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, трагическая авария произошла 2 июня в центре столицы с участием автобуса маршрута №10. В результате пострадали 15 человек, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения из-за тяжёлых травм были ампутированы нижние конечности.

Пострадавшей выплатили почти 20 млн тенге. Позже аким столицы сообщил, что акимат обеспечит семью жильем и планирует еще выплатить 10 млн тенге.