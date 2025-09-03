Девочка лишилась ног после ДТП с автобусом: на каком этапе находится дело
Данное уголовное дело на особом контроле.
Журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Ержана Саденова о ходе расследования резонансного ДТП в Астане, в результате которого маленькая девочка лишилась ног, передает BAQ.KZ.
"Данное уголовное дело у нас на контроле. Процесс идет. И, соответственно, самое главное здесь, важное, то, что правонарушитель, преступник, он задержан, арестован и привлекается к ответственности. Я думаю, по всей строгости закона он ответит перед законом", — заявил Саденов в кулуарах Мажилиса.
Напомним, трагическая авария произошла 2 июня в центре столицы с участием автобуса маршрута №10. В результате пострадали 15 человек, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения из-за тяжёлых травм были ампутированы нижние конечности.
Пострадавшей выплатили почти 20 млн тенге. Позже аким столицы сообщил, что акимат обеспечит семью жильем и планирует еще выплатить 10 млн тенге.
