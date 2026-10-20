Девушка пожаловалась на домогательства в автобусе Астаны: мужчину задержали
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Жительница Астаны рассказала в социальных сетях о непристойных действиях мужчины во время поездки в общественном транспорте. По словам девушки, незнакомец намеренно прикасался к ней. На публикацию отреагировала полиция, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Девушка рассказала, что во время поездки в автобусе почувствовала прикосновения незнакомого мужчины.
«Я почувствовала трение о ягодицу. Обернувшись, я увидела его руку. Это не было случайным прикосновением из-за тесноты. Он лапал меня», – написала она.
По словам автора публикации, она сразу отстранилась и сделала мужчине замечание.
«Сегодня в автобусе я подверглась сексуальным домогательствам. И я не собираюсь молчать. Потому что мне не стыдно об этом говорить», – поделилась девушка.
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Что сообщили в полиции
После публикации сотрудники полиции установили и задержали 46-летнего мужчину.
«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, в которой девушка сообщает о непристойных действиях со стороны мужчины в общественном транспорте. По данному факту сотрудниками полиции задержан 46-летний мужчина», – сообщили в полиции.
В отношении мужчины возбуждено административное производство. Его поместили в комнату временного задержания.
Материалы дела направлены в суд, который примет решение по существу.
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