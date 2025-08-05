В Казахстане выстраивается сквозная цифровая экосистема торговли – от кода на товаре до чека на кассе. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Правительства РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ведомство внедряет модель "Цифровое зеркало торговли", которая фиксирует каждый этап пути товара – от производства до покупки потребителем. Уже классифицировано 1,3 млн товаров в едином классификаторе, а девять крупных торговых сетей, включая Magnum и Small, перешли на Национальный каталог товаров.

В Минторговли утверждают, что цифровизация поможет бороться с "серыми" схемами, фальшивыми сертификатами и теневым бизнесом. В частности, выявлены случаи выдачи разрешительных документов вне области аккредитации. Для этого создаются так называемые цифровые "двойники" лабораторий и идёт интеграция с системами МВД, Минтруда, Миннауки и ЕАЭС.

До конца 2025 года обязательную маркировку введут для моторных масел. Затем в список добавят пиво (февраль 2026), одежду (март 2026), ювелирные изделия (декабрь 2026) и БАДы – с 2027 года. Цель – вывести из тени многомиллиардный рынок.

К 2029 году правительство рассчитывает увеличить индекс физического объема торговли на 10%, а теневую экономику в сфере сократить почти в пять раз – до 2,82% от ВВП.