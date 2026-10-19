До 200 закладок в день делал наркоторговец в Кокшетау
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В Кокшетау полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков через закладки.
Как работала схема
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности пресекли деятельность подпольного склада, где хранили и фасовали запрещенные вещества для дальнейшего сбыта.
По данным полиции, подозреваемый является уроженцем Петропавловска. В августе этого года он приехал в Кокшетау, чтобы заниматься распространением наркотиков. Ранее мужчина осуществлял аналогичную деятельность в Петропавловске, а затем расширил ее на Костанай и Кокшетау.
Для хранения запрещенных веществ мужчина арендовал квартиру. Там он расфасовывал наркотики на разовые дозы, после чего распространял их через тайники-закладки.
По предварительным данным, ежедневно подозреваемый мог размещать от 100 до 200 закладок, получая оплату в криптовалюте.
Как установили оперативники, со временем мужчина перешел от распространения небольших партий к фасовке крупных объемов наркотиков для дальнейшего сбыта.
Что обнаружили полицейские
Во время задержания и обыска квартиры полицейские обнаружили 320 граммов марихуаны, более 370 граммов гашишного масла, 787 граммов гашиша, а также 141 пакетик и два свертка с психотропным веществом α-PVP общим весом 1,08 килограмма.
Общий вес изъятых наркотических и психотропных веществ превысил 2,5 килограмма.
Что грозит подозреваемому
По факту незаконного оборота наркотиков проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Согласно санкции статьи, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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