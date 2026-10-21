Добыча урана в Казахстане может сократиться после 2035 года: где будут искать новые запасы

Казахстан намерен расширять поисковые и геологоразведочные работы, чтобы обеспечить ураном будущие атомные электростанции и сохранить экспортный потенциал. Без прироста запасов и освоения новых месторождений добыча урана после 2035 года может сократиться примерно до 20 тысяч тонн в год. Где сосредоточены перспективные территории, кто финансирует разведку и планирует ли государство ограничивать экспорт стратегического сырья, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

Одним из ключевых направлений Стратегии развития атомной отрасли до 2050 года стало восполнение минерально-сырьевой базы. Речь идет не только о поиске новых ураноносных участков, но и о подтверждении запасов, которые в дальнейшем можно будет вовлечь в промышленную добычу.

Как сообщили в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии в ответ на официальный запрос редакции, основной потенциал дальнейшего расширения ресурсной базы связан с двумя уранорудными провинциями – Шу-Сарысуйской и Сырдарьинской.

Именно на этих территориях сосредоточены основные эксплуатируемые и перспективные объекты уранового оруденения страны.

В настоящее время АО «НАК «Казатомпром» ведет геологоразведочные работы на основании пяти лицензий и одного контракта на разведку урана. На отдельных объектах проводятся подготовительные, поисковые и разведочные работы.

Выявление перспективного уранового участка ещё не означает, что его запасы подтверждены и готовы к промышленному освоению. Сначала необходимо изучить геологические характеристики территории, оценить ресурсный потенциал и провести необходимые исследования.

«Их результаты будут основанием для уточнения прогнозных ресурсов, перевода ресурсов в запасы промышленных категорий и последующей постановки запасов на государственный баланс», – сообщили в Агентстве.

Перечень перспективных участков будет формироваться поэтапно с учетом результатов геологического изучения недр, подтверждения их потенциала и экономической эффективности дальнейшей разведки.

Почему после 2035 года добыча может снизиться

Необходимость поиска новых запасов связана в том числе с постепенным истощением действующих урановых месторождений.

Как объяснили в ведомстве, возможное снижение добычи после 2035 года обусловлено жизненным циклом уранодобывающих предприятий. По мере выработки запасов эксплуатация отдельных рудников будет прекращена.

Впрочем, сроки работы каждого предприятия зависят от нескольких факторов: результатов дополнительной разведки, применяемых технологий, экономической эффективности разработки и условий контрактов на недропользование. В отдельных случаях геологоразведочные работы позволяют увеличить запасы и продлить срок эксплуатации действующих объектов.

Также обозначен возможный сценарий развития отрасли.

«При отсутствии прироста запасов и ввода в эксплуатацию новых месторождений объем добычи урана в Казахстане после 2035 года может сократиться до уровня порядка 20 тыс. тонн в год», – сообщили в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии.

При этом речь идет не об утвержденном прогнозе, а об одном из возможных сценариев. Фактические объемы добычи будут зависеть от состояния сырьевой базы, результатов геологоразведки, запуска новых производственных мощностей, рыночной конъюнктуры и контрактных обязательств.

Кто заплатит за новые геологоразведочные работы

Поиск и подтверждение запасов требуют финансирования, однако на нынешнем этапе дополнительных государственных средств для этих целей не требуется.

«Финансирование поисковых и геологоразведочных работ в настоящее время осуществляется АО «НАК «Казатомпром» за счет собственных средств. На текущем этапе необходимость привлечения дополнительного государственного финансирования для выполнения указанных работ отсутствует», – говорится в ответе ведомства.

Привлекать иностранных инвесторов для финансирования поисковых и геологоразведочных работ также пока не планируется.

Дальнейшее освоение перспективных территорий будет зависеть от результатов исследований, подтверждения запасов и экономической целесообразности их разработки.

150 тысяч тонн урана: для чего Казахстан формирует резерв

Отдельное направление долгосрочной стратегии связано с обеспечением будущих атомных электростанций собственным сырьем.

Согласно ответу Агентства, Казахстан предусматривает резервирование 100 тысяч тонн урана к 2040 году и 150 тысяч тонн к 2050 году.

Однако речь идет не обязательно о создании физических складских запасов добытого урана.

Как разъяснили в ведомстве, резервирование предполагается обеспечивать прежде всего за счет закрепления части уже подтвержденной минерально-сырьевой базы. Такой механизм предусматривает управление темпами вовлечения отдельных запасов в промышленную разработку с учетом будущих потребностей АЭС.

Источником резерва могут стать как уже разведанные запасы, так и новые, которые удастся подтвердить по итогам геологоразведки и поставить на государственный баланс.

Главная задача – заранее обеспечить отечественную атомную энергетику необходимой сырьевой базой на десятилетия вперед.

При этом ежегодная потребность Казахстана в природном уране будет зависеть от количества введенных атомных энергоблоков, их мощности, выбранных реакторных технологий, особенностей топливного цикла и условий поставки ядерного топлива.

Окончательные расчеты станут возможны после принятия технических решений по конкретным проектам АЭС.

Будет ли Казахстан ограничивать экспорт урана

Развитие собственной атомной энергетики поднимает еще один вопрос: придется ли Казахстану сокращать экспорт урана, чтобы обеспечить топливом будущие электростанции?

В Агентстве сообщили, что вопрос административного ограничения экспорта урана на сегодняшний день не рассматривается.

По оценке ведомства, объемы внутреннего потребления природного урана будут значительно ниже действующих объемов его добычи в стране. Развитие атомной генерации не предполагает отказа от внешних поставок.

«На сегодняшний день необходимость административного ограничения экспорта урана не рассматривается. В приоритете обеспечение сбалансированного управления ресурсной базой: выполнение международных контрактных обязательств, сохранение экспортных позиций Казахстана и одновременное гарантированное обеспечение долгосрочных внутренних потребностей», – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем государство допускает пересмотр отдельных параметров отраслевой политики, если существенно изменятся состояние ресурсной базы, темпы развития атомной энергетики или мировая рыночная конъюнктура.

На ситуацию будут влиять и внешние факторы: спрос на ядерное топливо, запуск новых добывающих мощностей в мире и развитие вторичных источников предложения урана.

Как изменится урановая отрасль к 2050 году

В ближайшие десятилетия Казахстану предстоит одновременно восполнять урановые запасы, создавать сырьевую базу для будущих атомных электростанций и сохранять экспортный потенциал. Ключевое значение приобретут результаты геологоразведки, от которых будут зависеть возможности дальнейшего освоения перспективных участков.

При этом развитие собственной атомной энергетики не предполагает отказа от международных поставок. В Агентстве рассчитывают обеспечить потребности будущих АЭС за счет резервирования части подтвержденной ресурсной базы, сохранив действующие экспортные обязательства. Долгосрочные планы могут корректироваться в зависимости от состояния запасов, развития атомной генерации и ситуации на мировом рынке.