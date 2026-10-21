Добытчики песка и щебня жалуются на требования закрыть бизнес – депутаты

Предприятия, законно начавшие добычу песка, щебня и других строительных материалов, сталкиваются с требованиями закрыться после расширения населённых пунктов или появления рядом жилья. Об этом заявила депутат Курултая Шынасилова в запросе первому заместителю премьер-министра Нурлыбеку Налибаеву, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, во фракцию «Ақ жол» обращаются предприниматели, которые получили необходимые разрешения, вложились в технику и построили производственные базы. Однако последующие решения о границах городов и сёл могут ограничить их работу.

Почему возникает проблема

В запросе Шынасилова ссылается на статью 25 Кодекса «О недрах и недропользовании», которая устанавливает ограничения на проведение работ в населённых пунктах и на прилегающих территориях в пределах тысячи метров.

При этом, по её словам, официальные границы многих сёл не определены. Отсчитывать расстояние от ближайшего жилого дома депутат считает ненадёжным решением: появление нового здания может стать основанием для прекращения работы предприятия.

Похожая ситуация возникает при расширении населённых пунктов или включении сёл в состав городов. Как отмечает Шынасилова, такие решения не всегда учитывают действующие производства, на которых работают в том числе местные жители.

«Предприниматели, вложившие средства в разрешённую государством деятельность, не должны нести убытки и становиться банкротами вследствие решений, в принятии которых они не участвовали. Если государство ожидает от бизнеса долгосрочных инвестиций, оно обязано обеспечивать стабильность и предсказуемость принимаемых им решений», – говорится в депутатском запросе Шынасиловой.

Что предлагает депутат

Шынасилова просит проанализировать, как ограничения применяют к предприятиям, рядом с которыми позже появилась жилая застройка или изменились границы населённых пунктов.

Также предлагается разработать механизмы защиты добросовестного бизнеса. Среди них – возможность продолжить работу, переходный период для адаптации к новым условиям и урегулирование имущественных вопросов, если дальнейшая деятельность невозможна.

Отдельно депутат просит дать правовую оценку случаям, когда государство выдаёт лицензию на добычу, но предприятие не может работать из-за несогласованных решений госорганов о земельных участках и границах населённых пунктов.

Такие ситуации предлагается выявить по всей стране. При планировании жилья и изменении границ городов и сёл Шынасилова призывает обязательно учитывать действующие производства.

В запросе подчёркивается, что фракция поддерживает соблюдение требований безопасности и создание комфортных условий для жителей. При этом депутаты считают несправедливым сначала планировать застройку без учёта предприятий, а затем ставить вопрос об их закрытии.

Ранее «Ақ жол» поднимала похожую проблему в спорах вокруг санитарных зон заводов «Кублей», «Кагазы Рисайклинг» и других предприятий.