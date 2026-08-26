Дочь Мирзиёева получила новые полномочия и пожизненный иммунитет
26 Августа 2026, 02:41
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26 Августа 2026, 02:4126 Августа 2026, 02:41
165Фото: government.ru
В Узбекистане приняли новый конституционный закон об Администрации президента. Документ заметно расширяет полномочия ведомства, которое возглавляет Саида Мирзиёева, дочь президента Шавката Мирзиёева. Теперь глава Администрации автоматически становится заместителем председателя Совета безопасности и координирует работу его членов. Этот пост сейчас занимает Саида Мирзиёева.
Еще одна норма — иммунитет. Для должностных лиц Администрации он сохраняется пожизненно даже после ухода с должности. Защита распространяется также на супругов, детей и родителей. Законопроект парламент принял в начале августа, а 14 августа его подписал президент. Власти объясняют изменения необходимостью повысить эффективность работы Администрации.
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