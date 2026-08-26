Дочь Мирзиёева получила новые полномочия и пожизненный иммунитет

В Узбекистане приняли новый конституционный закон об Администрации президента. Документ заметно расширяет полномочия ведомства, которое возглавляет Саида Мирзиёева, дочь президента Шавката Мирзиёева. Теперь глава Администрации автоматически становится заместителем председателя Совета безопасности и координирует работу его членов. Этот пост сейчас занимает Саида Мирзиёева.

Еще одна норма — иммунитет. Для должностных лиц Администрации он сохраняется пожизненно даже после ухода с должности. Защита распространяется также на супругов, детей и родителей. Законопроект парламент принял в начале августа, а 14 августа его подписал президент. Власти объясняют изменения необходимостью повысить эффективность работы Администрации.