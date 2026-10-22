Доллар и евро резко подешевели на торгах в Казахстане

На торгах KASE 21 октября доллар потерял 2,22 тенге, а евро подешевел на 2,48 тенге. Рубль, напротив, немного укрепился. Средневзвешенный курс доллара составил 448,3 тенге, евро — 503,12 тенге. Рубль вырос до 5,4648 тенге, а юань подешевел до 67,12 тенге.

Объём торгов долларом достиг 411,16 млн долларов — на 81,8 млн больше, чем днём ранее. В торгах участвовали 30 игроков. В Алматы доллар покупают по 447–448,5 тенге, продают по 449,2–449,5 тенге. Евро можно сдать по 500–503 тенге или купить по 505–507 тенге.

Курс рубля — 5,25–5,32 тенге при покупке и 5,35–5,37 тенге при продаже. В Астане доллар покупают по 445 тенге и продают по 452 тенге. Евро стоит 497 тенге при покупке и 507 тенге при продаже. Рубль можно сдать по 5,2 тенге или купить по 5,4 тенге.