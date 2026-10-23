Дорога на Риддер снова открыта, но не всем

23 Октября 2026, 10:12
АВТОР
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Freepik.com 23 Октября 2026, 10:12
23 Октября 2026, 10:12
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Фото: Freepik.com

В Восточно-Казахстанской области возобновляют движение на участке трассы Усть-Каменогорск – Риддер – граница России. Однако проехать смогут не все автомобили: для машин на летней резине ограничение сохраняется, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили дорожные службы, движение откроют 23 октября в 10:00 на участке с 15-го по 105-й километрот посёлка Белоусовка до Риддера.

Проезд разрешат всем видам автотранспорта, за исключением автомобилей, оснащённых летними шинами.

Водителям рекомендуют учитывать ограничение при планировании поездок.

Уточнить актуальную информацию о состоянии республиканских трасс можно круглосуточно по номеру 1403.

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