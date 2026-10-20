Дроны поймали более 600 водителей на встречке в Актюбинской области

В Актюбинской области полиция начала активнее использовать дроны для контроля за водителями на республиканских трассах. С начала года с их помощью выявили более 600 случаев выезда на встречную полосу, передает BAQ.KZ.

Беспилотники применяют прежде всего на загородных дорогах с интенсивным движением и повышенной аварийностью. С воздуха полицейские могут фиксировать опасные маневры, которые не всегда видны наземным патрулям.

По данным полиции, с начала 2026 года в области зарегистрировано 1 497 ДТП. При этом 80% аварий на трассах республиканского значения, как отмечают в ведомстве, были связаны с выездом на встречную полосу.

«Сегодня полиция оснащена дронами. Эти устройства особенно эффективны при патрулировании загородных трасс. Водители, совершившие опасные маневры и выехавшие на встречную полосу, привлекаются к ответственности. Одновременно мы проводим с ними разъяснительную работу, напоминая, что соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности всех участников движения», – отметил заместитель начальника управления административной полиции ДП Актюбинской области Еркин Отеген.

В полиции напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на шесть месяцев.