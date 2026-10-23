Дроны, свалки и тысячи нарушений: что выявили проверки в ВКО

В Восточно-Казахстанской области с начала года выявили 203 стихийные свалки. Большую часть из них уже ликвидировали. Для поиска незаконных скоплений мусора полиция совместно с местными властями использует беспилотники, передаёт BAQ.KZ.

Дроны обследуют территории с воздуха, в том числе труднодоступные участки, куда сложно добраться во время обычных проверок. Это помогает быстрее находить места незаконного складирования отходов и устанавливать причастных к нарушениям.

По данным полиции, из 203 обнаруженных свалок уже убрали 185. Ещё 18 пока остаются не ликвидированными.

При этом проблема не ограничивается незаконным выбросом мусора. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали 8 117 административных правонарушений в сфере благоустройства.

Кроме того, местным исполнительным органам и юридическим лицам внесли 11 представлений по выявленным нарушениям.

Проверки проходят в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан». Полицейские и представители местных властей продолжают обследовать территории и устанавливать нарушителей.

В полиции напомнили жителям и предпринимателям о необходимости выбрасывать отходы только в специально отведённых местах и соблюдать правила благоустройства.