На трассе в Карагандинской области семеро пассажиров автомобиля Kia Sedona погибли в результате ДТП, передает BAQ.KZ.

"5 июля водитель автомашины Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаш, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона впереди едущих автомобилей не отреагировал на дорожные знаки и совершил наезд на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем – на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся. В результате ДТП, по предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водителя и еще одного пассажира доставили в медицинское учреждение", – говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.