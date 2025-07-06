ДТП в Карагандинской области: 7 человек погибли
Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.
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На трассе в Карагандинской области семеро пассажиров автомобиля Kia Sedona погибли в результате ДТП, передает BAQ.KZ.
"5 июля водитель автомашины Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаш, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона впереди едущих автомобилей не отреагировал на дорожные знаки и совершил наезд на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем – на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся. В результате ДТП, по предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водителя и еще одного пассажира доставили в медицинское учреждение", – говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.
На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
"Несмотря на предпринимаемые полицейскими профилактические меры, направленные на снижение аварийности на дорогах, водители транспортных средств продолжают игнорировать элементарные правила безопасности – в частности, превышают установленный скоростной режим и управляют автомобилем без надлежащего отдыха. Такое пренебрежение мерами предосторожности нередко приводит к трагическим последствиям", – подчеркнул начальник управления дознания ДП Карагандинской области Азамат Ахметов.