Два архива Казахстана получат национальный статус с 2027 года
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Национальный архив и Центральный государственный архив Казахстана получат статус «Национальный» с 1 января 2027 года. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.
Новый статус призван подчеркнуть роль этих учреждений в сохранении документальной истории страны. Среди направлений их работы – обеспечение доступа к историческим материалам, перевод фондов в цифровой формат и предоставление документов для научных исследований.
Центральный государственный архив основан в 1921 году. В нём хранится более 1,3 млн единиц хранения, объединённых в 2 309 фондов – собраний архивных материалов. Документы охватывают разные этапы истории Казахстана, развитие государственности, культуры и науки, а также жизнь известных деятелей.
Национальный архив создан в 2006 году. Он собирает и хранит документы о политическом, социально-экономическом и культурном развитии страны. Его материалами пользуются государственные органы, исследователи и граждане.
В Национальном архиве насчитывается 311 фондов и 405 589 единиц хранения.
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