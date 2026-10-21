Два архива Казахстана получат национальный статус с 2027 года

Национальный архив и Центральный государственный архив Казахстана получат статус «Национальный» с 1 января 2027 года. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

Новый статус призван подчеркнуть роль этих учреждений в сохранении документальной истории страны. Среди направлений их работы – обеспечение доступа к историческим материалам, перевод фондов в цифровой формат и предоставление документов для научных исследований.

Центральный государственный архив основан в 1921 году. В нём хранится более 1,3 млн единиц хранения, объединённых в 2 309 фондов – собраний архивных материалов. Документы охватывают разные этапы истории Казахстана, развитие государственности, культуры и науки, а также жизнь известных деятелей.

Национальный архив создан в 2006 году. Он собирает и хранит документы о политическом, социально-экономическом и культурном развитии страны. Его материалами пользуются государственные органы, исследователи и граждане.

В Национальном архиве насчитывается 311 фондов и 405 589 единиц хранения.