Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с КамАЗом в области Жетысу

Два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика КамАЗ на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу.

По данным департамента полиции региона, авария произошла на 143-м километре автодороги. Предварительно установлено, что микроавтобус двигался в южном направлении и столкнулся с прицепом КамАЗа, следовавшего впереди в том же направлении.

В результате столкновения два человека скончались на месте. Еще 10 пассажиров микроавтобуса с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В настоящее время полицейские проводят досудебное расследование, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных условий и соблюдать дистанцию.