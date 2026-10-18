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  • Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с КамАЗом в области Жетысу

Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с КамАЗом в области Жетысу

Еще 10 пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Водителя задержали.

18 Октября 2026, 15:16
АВТОР
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Скриншот видео 18 Октября 2026, 15:16
18 Октября 2026, 15:16
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Фото: Скриншот видео

Два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика КамАЗ на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу.

По данным департамента полиции региона, авария произошла на 143-м километре автодороги. Предварительно установлено, что микроавтобус двигался в южном направлении и столкнулся с прицепом КамАЗа, следовавшего впереди в том же направлении.

В результате столкновения два человека скончались на месте. Еще 10 пассажиров микроавтобуса с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В настоящее время полицейские проводят досудебное расследование, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В полиции призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных условий и соблюдать дистанцию.

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