Два казахстанских гимнаста вышли в финал чемпионата мира в Роттердаме

Представители сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов и Нуртан Идрисов вышли в финалы чемпионата мира, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года Нариман Курбанов успешно выступил в квалификации упражнений на коне. Казахстанец получил от судей 14,866 балла и занял второе место. Лучший результат показал представитель Армении Гамлет Манукян, набравший 14,933 балла.

Нуртан Идрисов квалифицировался в финал личного многоборья. По итогам выступлений на шести снарядах он набрал 79,665 балла и занял 17-е место.

При этом мужская сборная Казахстана не смогла пробиться в командный финал. Команда набрала 237,594 балла и завершила квалификацию на 12-й позиции.

Финал личного многоборья состоится 22 октября, а медали в упражнениях на коне разыграют 24 октября.