Два казахстанских гимнаста вышли в финал чемпионата мира в Роттердаме
Нариман Курбанов поборется за медаль на коне, а Нуртан Идрисов выступит в финале личного многоборья.
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Представители сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов и Нуртан Идрисов вышли в финалы чемпионата мира, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).
Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года Нариман Курбанов успешно выступил в квалификации упражнений на коне. Казахстанец получил от судей 14,866 балла и занял второе место. Лучший результат показал представитель Армении Гамлет Манукян, набравший 14,933 балла.
Нуртан Идрисов квалифицировался в финал личного многоборья. По итогам выступлений на шести снарядах он набрал 79,665 балла и занял 17-е место.
При этом мужская сборная Казахстана не смогла пробиться в командный финал. Команда набрала 237,594 балла и завершила квалификацию на 12-й позиции.
Финал личного многоборья состоится 22 октября, а медали в упражнениях на коне разыграют 24 октября.
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