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Два казахстанских гимнаста вышли в финал чемпионата мира в Роттердаме

Нариман Курбанов поборется за медаль на коне, а Нуртан Идрисов выступит в финале личного многоборья.

19 Октября 2026, 03:19
АВТОР
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НОК РК 19 Октября 2026, 03:19
19 Октября 2026, 03:19
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Фото: НОК РК

Представители сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов и Нуртан Идрисов вышли в финалы чемпионата мира, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года Нариман Курбанов успешно выступил в квалификации упражнений на коне. Казахстанец получил от судей 14,866 балла и занял второе место. Лучший результат показал представитель Армении Гамлет Манукян, набравший 14,933 балла.

Нуртан Идрисов квалифицировался в финал личного многоборья. По итогам выступлений на шести снарядах он набрал 79,665 балла и занял 17-е место.

При этом мужская сборная Казахстана не смогла пробиться в командный финал. Команда набрала 237,594 балла и завершила квалификацию на 12-й позиции.

Финал личного многоборья состоится 22 октября, а медали в упражнениях на коне разыграют 24 октября.

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