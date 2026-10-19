Два пилота погибли при крушении самолёта в Греции

Два пилота погибли в результате крушения лёгкого одномоторного самолёта на северо-востоке Греции.

По информации местного телеканала ERT-news, воздушное судно обнаружили недалеко от взлётно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии.

После крушения пожара не возникло. Оперативный центр пожарной службы направил на место происшествия восемь пожарных. По прибытии они обнаружили тела двух пилотов рядом с самолётом.

Причины авиакатастрофы выясняются.