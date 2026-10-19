Два пилота погибли при крушении самолёта в Греции
Лёгкий одномоторный самолёт разбился в области Пиерия. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
19 Октября 2026, 05:32
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19 Октября 2026, 05:3219 Октября 2026, 05:32
150Фото: ERT-news
Два пилота погибли в результате крушения лёгкого одномоторного самолёта на северо-востоке Греции.
По информации местного телеканала ERT-news, воздушное судно обнаружили недалеко от взлётно-посадочной полосы аэроклуба Пиерии.
После крушения пожара не возникло. Оперативный центр пожарной службы направил на место происшествия восемь пожарных. По прибытии они обнаружили тела двух пилотов рядом с самолётом.
Причины авиакатастрофы выясняются.
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