Два пожара за утро: В Уральске спасли женщину, под Алматы сгорели дом и баня

Утром спасатели МЧС тушили сразу два пожара в разных концах страны. В Уральске из горящей пятиэтажки спасли женщину и вывели 12 жильцов, среди них двоих детей. В Талгарском районе Алматинской области огонь охватил двухэтажный дом и баню. Никто не пострадал.

Пожар в пятиэтажке

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Уральске поступило на пульт 112. Когда пожарные приехали на место, в квартире на втором этаже уже горели мебель и личные вещи.

Во время тушения сотрудники МЧС спасли женщину. Из квартир выше и ниже этажом эвакуировали еще 12 человек, двое из них дети.

Огонь потушили на площади 10 квадратных метров.

Дом, баня и газовый баллон

В селе Туздыбастау Талгарского района загорелся двухэтажный частный дом на улице Молдагуловой. Огонь охватил крышу и второй этаж, а затем перекинулся на баню. Площадь пожара составила 145 квадратных метров.

Пострадал и соседний дом, у него повредило обшивку крыши на площади 10 квадратных метров.

Пока шло тушение, спасатели вынесли из дома газовый баллон объемом 50 литров.

Оба пожара полностью ликвидировали. Причины возгорания в обоих случаях выясняют.