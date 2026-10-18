Два работника автосервиса пострадали при пожаре в Шымкенте

В Шымкенте при пожаре в автосервисе двое работников получили ожоги легкой степени. Мужчин доставили в больницу.

Как передаёт департамент по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло 17 октября в Туранском районе на Тамерлановском шоссе. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:04.

Прибывшие на место пожарные провели разведку и приступили к тушению. Пламя охватило два легковых автомобиля и кровлю здания. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 19:32. Дальнейшего распространения огня не допустили.

Причины возгорания устанавливают специалисты. Спасатели напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.