Два работника автосервиса пострадали при пожаре в Шымкенте
Огонь повредил два легковых автомобиля и кровлю здания на площади 56 квадратных метров.
18 Октября 2026, 19:13
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18 Октября 2026, 19:1318 Октября 2026, 19:13
247Фото: Pixabay.com
В Шымкенте при пожаре в автосервисе двое работников получили ожоги легкой степени. Мужчин доставили в больницу.
Как передаёт департамент по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло 17 октября в Туранском районе на Тамерлановском шоссе. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:04.
Прибывшие на место пожарные провели разведку и приступили к тушению. Пламя охватило два легковых автомобиля и кровлю здания. Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 19:32. Дальнейшего распространения огня не допустили.
Причины возгорания устанавливают специалисты. Спасатели напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.
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