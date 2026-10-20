Двое детей погибли в съёмной квартире на юге Казахстана

В Шымкенте расследуют гибель двух несовершеннолетних в съёмной квартире. По предварительным данным полиции, дети отравились угарным газом. Ещё три человека были госпитализированы. О происшествии стало известно 19 октября. Трагедия произошла в пятиэтажном доме в микрорайоне «Восток».

Погибли четырёхлетний мальчик и 15-летняя девочка. По словам соседей, квартиру снимали две подруги, а погибшие дети были их детьми. В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по факту смерти двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее и полное установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ДП Шымкента.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. О состоянии трёх госпитализированных официально не сообщается.