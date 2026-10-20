Двух девочек заразили ВИЧ после насилия: мужчину приговорили к пожизненному сроку в Павлодаре

В Павлодарской области мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за насилие в отношении двух малолетних девочек, повлекшее заражение ВИЧ. Об этом BAQ.KZ сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

Уголовное дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 121 и части 4 статьи 120 Уголовного кодекса РК. Согласно материалам обвинения, преступления были совершены с использованием беспомощного состояния потерпевших. В результате насильственных действий девочки заразились ВИЧ.

«СМУС Павлодарской области в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело по обвинению О. в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст.ст. 121 ч. 4, 120 ч. 4 УК (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, повлекшее по неосторожности их заражение ВИЧ, совершенные в отношении несовершеннолетних лиц (малолетних); изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении малолетней). Поскольку дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены», – сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать педагогические должности и работать на должностях, связанных с несовершеннолетними.

Отбывать наказание осужденный должен в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

В пресс-службе суда подчеркнули, что приговор пока не вступил в законную силу.