Двух иностранцев выдворят из Казахстана за нарушения миграционного законодательства

В Костанайской области суд постановил выдворить двух иностранных граждан за пределы Казахстана за нарушение миграционных правил.

Нарушения выявили в Костанайском районе в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Безопасный дом» и «Нелегал», сообщили в департаменте полиции региона.

По данным ведомства, иностранцы нарушили установленный порядок регистрации в стране и работали без соответствующего разрешения. Собранные полицейскими материалы передали в суд, который принял решение об их выдворении.

Кроме того, еще двух граждан привлекли к административной ответственности. Каждому назначили штраф в размере 75 687 тенге. Общая сумма взысканий составила 151 374 тенге.