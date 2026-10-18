Двух иностранцев выдворят из Казахстана за нарушения миграционного законодательства
Еще двоих граждан привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму более 151 тысячи тенге.
18 Октября 2026, 17:36
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18 Октября 2026, 17:3618 Октября 2026, 17:36
255Фото: ДП Костанайской области
В Костанайской области суд постановил выдворить двух иностранных граждан за пределы Казахстана за нарушение миграционных правил.
Нарушения выявили в Костанайском районе в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Безопасный дом» и «Нелегал», сообщили в департаменте полиции региона.
По данным ведомства, иностранцы нарушили установленный порядок регистрации в стране и работали без соответствующего разрешения. Собранные полицейскими материалы передали в суд, который принял решение об их выдворении.
Кроме того, еще двух граждан привлекли к административной ответственности. Каждому назначили штраф в размере 75 687 тенге. Общая сумма взысканий составила 151 374 тенге.
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