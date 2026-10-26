Двух заблудившихся подростков спасли в горах Алматы
Ребят обнаружили в районе пика Фурманова и сопроводили к контрольно-пропускному пункту.
26 Октября 2026, 18:37
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26 Октября 2026, 18:3726 Октября 2026, 18:37
123Фото: Скриншот видео
В горах Алматы спасатели помогли двум подросткам, которые не смогли самостоятельно найти дорогу обратно. Ребята заблудились в районе пика Фурманова.
Как сообщили в МЧС РК, подростки отправились в горы утром. Когда они потеряли ориентир, один из них связался с матерью и сообщил о случившемся.
Получив координаты местонахождения ребят, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» незамедлительно выехали на поиски.
Подростков удалось обнаружить. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели сопроводили ребят до первого контрольно-пропускного пункта ущелья Кимасар, где передали их родителям.
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