Двух заблудившихся подростков спасли в горах Алматы

В горах Алматы спасатели помогли двум подросткам, которые не смогли самостоятельно найти дорогу обратно. Ребята заблудились в районе пика Фурманова.

Как сообщили в МЧС РК, подростки отправились в горы утром. Когда они потеряли ориентир, один из них связался с матерью и сообщил о случившемся.

Получив координаты местонахождения ребят, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» незамедлительно выехали на поиски.

Подростков удалось обнаружить. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели сопроводили ребят до первого контрольно-пропускного пункта ущелья Кимасар, где передали их родителям.