Эбола распространилась на восьмую провинцию ДР Конго
В Северном Убанги выявили два случая заражения, один из пациентов умер.
19 Октября 2026, 04:02
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19 Октября 2026, 04:0219 Октября 2026, 04:02
150Фото: Reuters
В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировали распространение лихорадки Эбола на восьмую провинцию страны.
По информации Института общественного здравоохранения ДРК, входящего в структуру Министерства здравоохранения, два случая заражения выявили в провинции Северное Убанги. Один из заболевших скончался.
Северное Убанги расположено на северо-западе страны и граничит с провинцией Южное Убанги, где случаи заболевания Эболой обнаружили ещё в сентябре.
По последним данным, общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго составляет 9 144.
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