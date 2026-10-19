Эбола распространилась на восьмую провинцию ДР Конго

В Северном Убанги выявили два случая заражения, один из пациентов умер.

19 Октября 2026, 04:02
АВТОР
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Reuters 19 Октября 2026, 04:02
19 Октября 2026, 04:02
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Фото: Reuters

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировали распространение лихорадки Эбола на восьмую провинцию страны.

По информации Института общественного здравоохранения ДРК, входящего в структуру Министерства здравоохранения, два случая заражения выявили в провинции Северное Убанги. Один из заболевших скончался.

Северное Убанги расположено на северо-западе страны и граничит с провинцией Южное Убанги, где случаи заболевания Эболой обнаружили ещё в сентябре.

По последним данным, общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго составляет 9 144.
 
 

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