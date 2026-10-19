Эбола распространилась на восьмую провинцию ДР Конго

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировали распространение лихорадки Эбола на восьмую провинцию страны.

По информации Института общественного здравоохранения ДРК, входящего в структуру Министерства здравоохранения, два случая заражения выявили в провинции Северное Убанги. Один из заболевших скончался.

Северное Убанги расположено на северо-западе страны и граничит с провинцией Южное Убанги, где случаи заболевания Эболой обнаружили ещё в сентябре.

По последним данным, общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго составляет 9 144.



