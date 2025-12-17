Депутат мажилиса Ерлан Саиров направил Премьер-министру Олжасу Бектенову депутатский запрос, в котором выразил обеспокоенность ростом племенных тенденций в обществе и негативным влиянием отдельных медиа и кинопродуктов на молодежь, передает BAQ.KZ.

В своем обращении Саиров подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал: "Независимость дороже всего". Для её сохранения, по мнению депутата, обществу необходимы единство, сплочённость и согласие.

Однако, как отметил парламентарий, в последнее время усиливаются процессы, направленные на разделение народа. Некоторые производители контента и предприниматели используют названия казахских родов на повседневной продукции как "бренд" или "маркетинговый продукт". В социальных сетях и кино распространяется контент, формирующий у молодежи племенную психологию.

Саиров выразил обеспокоенность выходом в прокат фильма, посвящённого спорной теме родов, а также рекламной экспозицией, на которой карта Казахстана была разделена на три жуза.

"Это использование самой чувствительной темы для нации с целью привлечения зрителей, что ни к чему хорошему не приведёт", – подчеркнул депутат.

В запросе он предложил ряд мер:

Создать при Министерстве информации и культуры постоянную комиссию для анализа отечественных фильмов с точки зрения художественной, идеологической и национальной ценности;

Применять меры к действиям, разобщающим общество под предлогом "национального кода" или "культурной специфики";

Активно развивать контент, демонстрирующий единство всех народов Казахстана, включая социальные сети, под общим национальным смыслом "Мы – казахи".

Саиров подчеркнул, что учёт воспитательного влияния кино и медиаконтента на подростков является важным для формирования национального сознания. В качестве ориентиров он привёл слова Аба́я: "Не будь сыном отца, будь сыном человека".

Депутат отметил, что такие меры соответствуют посланию Президента о необходимости единства нации и обеспечении счастья и благополучия подрастающего поколения, что является важной гражданской и национальной обязанностью всех казахстанцев.