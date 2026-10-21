Сначала их приняли за обычные кувшины: что археологи на самом деле нашли на дне у берегов Турции
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Около 30 глиняных амфор на дне у турецкого острова Кекова сначала приняли за груз корабля османской эпохи. Оказалось, им около 4500 лет, и это может быть самый древний затонувший корабль из всех, что когда-либо находили. Руководитель раскопок профессор Университета Акдениз Хакан Ониз рассказал изданию The Art Newspaper, как археологи поняли, что держат в руках, и кто мог плыть на этом судне.
Амфоры лежат на склоне в прозрачной воде на глубине от 25 до 40 метров, и в некоторых до сих пор сохранились остатки груза. Само деревянное судно длиной около 10 метров давно исчезло. Скорее всего, его съел корабельный червь, моллюск, который точит дерево и часто встречается в Средиземном море.
Место нашли в 2022 году, когда обследовали район Кекова. Там сильное течение может идти против ветра через узкий пролив, и для кораблей это опасные воды.
Один из 434
Сначала команда приняла плоскодонные кувшины с двумя ручками по бокам за изделия османского времени. Они похожи на традиционные турецкие кувшины для воды.
«Для нас это был просто еще один затонувший корабль, один из 434», – вспоминает Ониз. Столько затонувших судов задокументировано вдоль побережья.
Все изменилось, когда профессор увидел похожую, но гораздо более древнюю керамику в публикации по египетской археологии.
«Я подумал: «Боже мой»», – говорит он.
Ониз показал находки египтологу Карин Соуаде из австралийского Университета Маккуори. Она подтвердила, что амфоры похожи на привозные сосуды из Леванта. Такие находили в Египте и на памятниках, связанных с Троей и минойским Критом.
Старше рекордсмена на 300 лет
По предварительным данным, опубликованным в июле в журнале Journal of Maritime Archaeology, находки относятся примерно к 2700–2400 годам до нашей эры. Тогда корабль у Кекова старше нынешнего рекордсмена, судна возрастом около 4200 лет, которое нашли в 1975 году у греческого острова Докос в Эгейском море.
По форме и глине амфоры похожи на керамику, которую делали в долине реки Иордан в раннем бронзовом веке. Значит, корабль мог быть частью торговли между Левантом, Египтом и Эгейским морем.
«Этот корабль стал первым в мире научным доказательством того, что морские пути в тот период существовали и использовались», – сказал Ониз.
О морской торговле той эпохи знали и раньше, но только из исторических источников. Находка у Кекова, по словам профессора, редкое вещественное доказательство.
Масло, вино или вяленое мясо
Министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой написал в соцсетях, что амфоры проливают свет на давнюю историю торговли на анатолийском побережье.
«Эти сосуды, в которых, как считается, перевозили оливковое масло или вино, несут важные следы торговли и культурного взаимодействия в восточном Средиземноморье», – отметил министр.
Но это могли быть и древесная смола, вяленое мясо или сушеная рыба. Чтобы понять, из чего сделаны сосуды и что в них было, ученые изучают их с помощью рентгена.
Козы на борту
Самая необычная находка это керамический сосуд с отверстиями и девятью символами, которые, возможно, связаны с верованиями моряков. Его могли использовать как маслобойку.
По версии Ониза, на корабле могли везти несколько коз, чтобы в долгом плавании делать масло или сыр, а потом съесть их мясо.
Такие детали напоминают профессору о людях, которые так и не вернулись домой.
«Невольно думаешь, что чувствовал капитан, когда корабль шел ко дну, через что прошли моряки, пытаясь добраться до берега, и как их ждали в порту семьи», – сказал Ониз.
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