Сначала их приняли за обычные кувшины: что археологи на самом деле нашли на дне у берегов Турции

Около 30 глиняных амфор на дне у турецкого острова Кекова сначала приняли за груз корабля османской эпохи. Оказалось, им около 4500 лет, и это может быть самый древний затонувший корабль из всех, что когда-либо находили. Руководитель раскопок профессор Университета Акдениз Хакан Ониз рассказал изданию The Art Newspaper, как археологи поняли, что держат в руках, и кто мог плыть на этом судне.

Амфоры лежат на склоне в прозрачной воде на глубине от 25 до 40 метров, и в некоторых до сих пор сохранились остатки груза. Само деревянное судно длиной около 10 метров давно исчезло. Скорее всего, его съел корабельный червь, моллюск, который точит дерево и часто встречается в Средиземном море.

Место нашли в 2022 году, когда обследовали район Кекова. Там сильное течение может идти против ветра через узкий пролив, и для кораблей это опасные воды.

Один из 434

Сначала команда приняла плоскодонные кувшины с двумя ручками по бокам за изделия османского времени. Они похожи на традиционные турецкие кувшины для воды.

«Для нас это был просто еще один затонувший корабль, один из 434», – вспоминает Ониз. Столько затонувших судов задокументировано вдоль побережья.

Все изменилось, когда профессор увидел похожую, но гораздо более древнюю керамику в публикации по египетской археологии.

«Я подумал: «Боже мой»», – говорит он.

Ониз показал находки египтологу Карин Соуаде из австралийского Университета Маккуори. Она подтвердила, что амфоры похожи на привозные сосуды из Леванта. Такие находили в Египте и на памятниках, связанных с Троей и минойским Критом.

Старше рекордсмена на 300 лет

По предварительным данным, опубликованным в июле в журнале Journal of Maritime Archaeology, находки относятся примерно к 2700–2400 годам до нашей эры. Тогда корабль у Кекова старше нынешнего рекордсмена, судна возрастом около 4200 лет, которое нашли в 1975 году у греческого острова Докос в Эгейском море.

По форме и глине амфоры похожи на керамику, которую делали в долине реки Иордан в раннем бронзовом веке. Значит, корабль мог быть частью торговли между Левантом, Египтом и Эгейским морем.

«Этот корабль стал первым в мире научным доказательством того, что морские пути в тот период существовали и использовались», – сказал Ониз.

О морской торговле той эпохи знали и раньше, но только из исторических источников. Находка у Кекова, по словам профессора, редкое вещественное доказательство.

Масло, вино или вяленое мясо

Министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой написал в соцсетях, что амфоры проливают свет на давнюю историю торговли на анатолийском побережье.

«Эти сосуды, в которых, как считается, перевозили оливковое масло или вино, несут важные следы торговли и культурного взаимодействия в восточном Средиземноморье», – отметил министр.

Но это могли быть и древесная смола, вяленое мясо или сушеная рыба. Чтобы понять, из чего сделаны сосуды и что в них было, ученые изучают их с помощью рентгена.

Козы на борту

Самая необычная находка это керамический сосуд с отверстиями и девятью символами, которые, возможно, связаны с верованиями моряков. Его могли использовать как маслобойку.

По версии Ониза, на корабле могли везти несколько коз, чтобы в долгом плавании делать масло или сыр, а потом съесть их мясо.

Такие детали напоминают профессору о людях, которые так и не вернулись домой.