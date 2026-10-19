eGov, Alem.Cloud и $1,1 млрд IT-экспорта: семь лет цифровых перемен в Казахстане
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За последние семь лет Казахстан прошел путь от массового перевода государственных услуг в онлайн до создания собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Если в 2019 году главным ориентиром было сделать как можно больше услуг доступными через интернет, то к 2026 году цифровизация затронула уже сами принципы работы государства, бизнеса и повседневной жизни граждан, передает BAQ.KZ.
В 2026 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил цифровизацию и искусственный интеллект одним из ключевых направлений развития страны. Параллельно Казахстан начал формировать собственную вычислительную инфраструктуру, принимать новые правила для ИИ и готовить специалистов для цифровой экономики.
От портала eGov – к государству в смартфоне
В 2019 году электронное правительство уже активно использовалось казахстанцами. Тогда в онлайн-формат было переведено около 80% государственных услуг – 580 из 723. Число пользователей eGov.kz достигло 10 млн человек, а за год через электронные каналы оказали более 54 млн услуг.
В октябре того же года мобильное приложение электронного правительства получило обновленный дизайн и название eGov Mobile. На тот момент через него можно было воспользоваться примерно 60 наиболее востребованными услугами и сервисами.
За несколько лет мобильное приложение превратилось в один из основных каналов взаимодействия граждан с государством. В нем появились цифровые документы, биометрическая идентификация, подписание документов с помощью QR-кода и другие сервисы.
Если в 2019 году ежемесячная активная аудитория eGov Mobile составляла около 272 тыс. человек, то к 2026 году она выросла до 7,5 млн пользователей – почти в 28 раз.
За время работы приложения цифровыми документами воспользовались более 600 млн раз, а число подписаний документов с помощью QR-кода приблизилось к 80 млн.
По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, сейчас около 90% государственных услуг доступны онлайн, а значительную их часть можно получить непосредственно через смартфон.
Всего через eGov Mobile за время его работы оказано свыше 111 млн услуг.
Казахстан поднялся в рейтинге электронного правительства ООН
Цифровые изменения отразились и на международных позициях страны.
В 2018 году Казахстан занимал 39-е место в мире в рейтинге развития электронного правительства ООН. К 2026 году страна поднялась на 24-е место среди 193 государств.
За это время электронное правительство фактически перестало быть только порталом для получения справок. В одну цифровую экосистему постепенно объединились документы, государственные услуги, идентификация личности и инструменты электронного подписания.
Госуслуги хотят сделать еще проще с помощью ИИ
Следующим этапом стало объединение государственных информационных систем.
Раньше перевод отдельной услуги в онлайн не всегда означал, что гражданину не придется заново вводить данные, собирать документы или обращаться сразу в несколько ведомств.
Для обмена данными между государственными системами развивалась платформа Smart Bridge. В 2025 году эту работу продолжили через карты цифровой трансформации госорганов.
В 2026 году одним из основных направлений стала единая технологическая платформа QazTech. По данным правительства на сентябрь, на ней уже работали 10 государственных информационных систем, а до конца года планировалось перевести еще 39.
Параллельно развивается eGov 3.0, где государственные услуги должны становиться более проактивными и чаще использовать искусственный интеллект.
В частности, eGov GPT уже охватывал 51 государственную услугу, на которые приходилось около 30% обращений граждан. К концу 2026 года власти планировали увеличить этот показатель до 70%.
Для государственных служащих также создаются ИИ-помощники. По данным правительства, к сентябрю 2026 года ими воспользовались более 2 млн раз, а в разработке находилось свыше 50 ИИ-агентов.
Интернет стал доступен почти всему населению
Без развитой связи цифровые сервисы не могли бы стать массовыми.
Если в 2019 году высокоскоростной интернет был доступен примерно 84% населения Казахстана, то сейчас показатель достиг 98%.
За семь лет выросла и средняя скорость подключения. Если ранее она составляла около 21 Мбит/с, то сейчас достигает порядка 88–94 Мбит/с.
Одновременно резко вырос объем безналичных платежей. С 2019 года он увеличился примерно в 14 раз и достиг 186,3 трлн тенге.
По сути, за несколько лет смартфон для миллионов казахстанцев стал одновременно удостоверением личности, банковским инструментом и способом взаимодействия с государством.
Казахстан создал собственный суперкомпьютерный кластер
С развитием искусственного интеллекта стране понадобились уже не только цифровые услуги, но и собственные вычислительные мощности.
Так появился национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, созданный на базе современных графических процессоров NVIDIA.
Система вошла в международный рейтинг TOP500 самых мощных вычислительных комплексов мира.
Доступ к инфраструктуре предоставляется государственным органам, ученым и разработчикам. На ее базе планируется развивать национальные ИИ-решения, в том числе цифровых помощников для государственных сервисов.
Следующим крупным проектом станет «Долина ЦОД» – кластер центров обработки данных мощностью не менее 1 ГВт.
По представленным данным, соглашения по инвестициям в искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру уже оцениваются примерно в 10 млрд долларов.
Новые правила для искусственного интеллекта
Одновременно Казахстан начал формировать правовую базу для новой отрасли.
В ноябре 2025 года Президент подписал закон «Об искусственном интеллекте». Документ закрепил принципы безопасности и прозрачности, защиту персональных данных и приоритет интересов человека.
В частности, товары и услуги, созданные с применением ИИ, должны иметь соответствующую маркировку. Системы, предназначенные для манипулирования поведением людей, запрещены.
В январе 2026 года был принят Цифровой кодекс, который объединил правила работы с данными, цифровыми платформами и электронными сервисами.
Кроме того, в стране реализуется стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года. Она предполагает применение цифровых технологий не только в госуправлении, но и в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях.
К 2029 году не менее 40% государственных услуг планируется преобразовать с помощью ИИ и автоматизации, а среднее время получения услуг и мер социальной поддержки должно сократиться как минимум вдвое.
IT-экспорт вырос в десятки раз
Изменения происходят и в технологическом бизнесе.
С 2019 года экспорт казахстанских IT-услуг вырос примерно в 38 раз и превысил 1,1 млрд долларов.
Одним из главных центров отрасли стал Astana Hub. Сегодня в технопарке работают более 2 тыс. компаний. За пять лет их совокупная выручка достигла порядка 4,9 млрд долларов.
В 2025 году в Казахстане появился первый технологический «единорог» – компания Higgsfield.ai, стоимость которой превысила 1 млрд долларов.
К 2030 году государство ставит цель довести экспорт IT-услуг до 5 млрд долларов.
Теперь главная задача – подготовить людей
Цифровая инфраструктура сама по себе не решает проблему нехватки специалистов. Поэтому еще одним направлением стала подготовка кадров.
В апреле 2026 года в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai площадью 22 тыс. квадратных метров.
В центре уже обучаются более тысячи детей. Программы по искусственному интеллекту проходят также государственные служащие и руководители компаний.
Около 200 тыс. учителей получили доступ к образовательной версии ChatGPT.
Следующим этапом должна стать подготовка специалистов непосредственно для индустрии искусственного интеллекта – в 2026 году также заявлено создание профильного университета.
От цифровых справок – к инфраструктуре ИИ
За семь лет смысл цифровизации в Казахстане заметно изменился.
В 2019 году речь шла прежде всего о том, чтобы человеку не пришлось идти в ЦОН за справкой. Сегодня задачи уже другие: государственные системы должны самостоятельно обмениваться данными, услуги – предоставляться с минимальным количеством действий со стороны гражданина, а часть рутинных процессов – переходить к искусственному интеллекту.
Одновременно страна создает собственные дата-центры, вычислительные мощности, законы и образовательные программы.
Поэтому следующий этап цифровой трансформации будет зависеть уже не столько от количества новых приложений, сколько от того, насколько эти технологии действительно смогут экономить людям время, упрощать взаимодействие с государством и создавать новые возможности для бизнеса и экономики.
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