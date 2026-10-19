eGov, Alem.Cloud и $1,1 млрд IT-экспорта: семь лет цифровых перемен в Казахстане

За последние семь лет Казахстан прошел путь от массового перевода государственных услуг в онлайн до создания собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Если в 2019 году главным ориентиром было сделать как можно больше услуг доступными через интернет, то к 2026 году цифровизация затронула уже сами принципы работы государства, бизнеса и повседневной жизни граждан, передает BAQ.KZ.

В 2026 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил цифровизацию и искусственный интеллект одним из ключевых направлений развития страны. Параллельно Казахстан начал формировать собственную вычислительную инфраструктуру, принимать новые правила для ИИ и готовить специалистов для цифровой экономики.

От портала eGov – к государству в смартфоне

В 2019 году электронное правительство уже активно использовалось казахстанцами. Тогда в онлайн-формат было переведено около 80% государственных услуг – 580 из 723. Число пользователей eGov.kz достигло 10 млн человек, а за год через электронные каналы оказали более 54 млн услуг.

В октябре того же года мобильное приложение электронного правительства получило обновленный дизайн и название eGov Mobile. На тот момент через него можно было воспользоваться примерно 60 наиболее востребованными услугами и сервисами.

За несколько лет мобильное приложение превратилось в один из основных каналов взаимодействия граждан с государством. В нем появились цифровые документы, биометрическая идентификация, подписание документов с помощью QR-кода и другие сервисы.

Если в 2019 году ежемесячная активная аудитория eGov Mobile составляла около 272 тыс. человек, то к 2026 году она выросла до 7,5 млн пользователей – почти в 28 раз.

За время работы приложения цифровыми документами воспользовались более 600 млн раз, а число подписаний документов с помощью QR-кода приблизилось к 80 млн.

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, сейчас около 90% государственных услуг доступны онлайн, а значительную их часть можно получить непосредственно через смартфон.

Всего через eGov Mobile за время его работы оказано свыше 111 млн услуг.

Казахстан поднялся в рейтинге электронного правительства ООН

Цифровые изменения отразились и на международных позициях страны.

В 2018 году Казахстан занимал 39-е место в мире в рейтинге развития электронного правительства ООН. К 2026 году страна поднялась на 24-е место среди 193 государств.

За это время электронное правительство фактически перестало быть только порталом для получения справок. В одну цифровую экосистему постепенно объединились документы, государственные услуги, идентификация личности и инструменты электронного подписания.

Госуслуги хотят сделать еще проще с помощью ИИ

Следующим этапом стало объединение государственных информационных систем.

Раньше перевод отдельной услуги в онлайн не всегда означал, что гражданину не придется заново вводить данные, собирать документы или обращаться сразу в несколько ведомств.

Для обмена данными между государственными системами развивалась платформа Smart Bridge. В 2025 году эту работу продолжили через карты цифровой трансформации госорганов.

В 2026 году одним из основных направлений стала единая технологическая платформа QazTech. По данным правительства на сентябрь, на ней уже работали 10 государственных информационных систем, а до конца года планировалось перевести еще 39.

Параллельно развивается eGov 3.0, где государственные услуги должны становиться более проактивными и чаще использовать искусственный интеллект.

В частности, eGov GPT уже охватывал 51 государственную услугу, на которые приходилось около 30% обращений граждан. К концу 2026 года власти планировали увеличить этот показатель до 70%.

Для государственных служащих также создаются ИИ-помощники. По данным правительства, к сентябрю 2026 года ими воспользовались более 2 млн раз, а в разработке находилось свыше 50 ИИ-агентов.

Интернет стал доступен почти всему населению

Без развитой связи цифровые сервисы не могли бы стать массовыми.

Если в 2019 году высокоскоростной интернет был доступен примерно 84% населения Казахстана, то сейчас показатель достиг 98%.

За семь лет выросла и средняя скорость подключения. Если ранее она составляла около 21 Мбит/с, то сейчас достигает порядка 88–94 Мбит/с.

Одновременно резко вырос объем безналичных платежей. С 2019 года он увеличился примерно в 14 раз и достиг 186,3 трлн тенге.

По сути, за несколько лет смартфон для миллионов казахстанцев стал одновременно удостоверением личности, банковским инструментом и способом взаимодействия с государством.

Казахстан создал собственный суперкомпьютерный кластер

С развитием искусственного интеллекта стране понадобились уже не только цифровые услуги, но и собственные вычислительные мощности.

Так появился национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, созданный на базе современных графических процессоров NVIDIA.

Система вошла в международный рейтинг TOP500 самых мощных вычислительных комплексов мира.

Доступ к инфраструктуре предоставляется государственным органам, ученым и разработчикам. На ее базе планируется развивать национальные ИИ-решения, в том числе цифровых помощников для государственных сервисов.

Следующим крупным проектом станет «Долина ЦОД» – кластер центров обработки данных мощностью не менее 1 ГВт.

По представленным данным, соглашения по инвестициям в искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру уже оцениваются примерно в 10 млрд долларов.

Новые правила для искусственного интеллекта

Одновременно Казахстан начал формировать правовую базу для новой отрасли.

В ноябре 2025 года Президент подписал закон «Об искусственном интеллекте». Документ закрепил принципы безопасности и прозрачности, защиту персональных данных и приоритет интересов человека.

В частности, товары и услуги, созданные с применением ИИ, должны иметь соответствующую маркировку. Системы, предназначенные для манипулирования поведением людей, запрещены.

В январе 2026 года был принят Цифровой кодекс, который объединил правила работы с данными, цифровыми платформами и электронными сервисами.

Кроме того, в стране реализуется стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года. Она предполагает применение цифровых технологий не только в госуправлении, но и в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других отраслях.

К 2029 году не менее 40% государственных услуг планируется преобразовать с помощью ИИ и автоматизации, а среднее время получения услуг и мер социальной поддержки должно сократиться как минимум вдвое.

IT-экспорт вырос в десятки раз

Изменения происходят и в технологическом бизнесе.

С 2019 года экспорт казахстанских IT-услуг вырос примерно в 38 раз и превысил 1,1 млрд долларов.

Одним из главных центров отрасли стал Astana Hub. Сегодня в технопарке работают более 2 тыс. компаний. За пять лет их совокупная выручка достигла порядка 4,9 млрд долларов.

В 2025 году в Казахстане появился первый технологический «единорог» – компания Higgsfield.ai, стоимость которой превысила 1 млрд долларов.

К 2030 году государство ставит цель довести экспорт IT-услуг до 5 млрд долларов.

Теперь главная задача – подготовить людей

Цифровая инфраструктура сама по себе не решает проблему нехватки специалистов. Поэтому еще одним направлением стала подготовка кадров.

В апреле 2026 года в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai площадью 22 тыс. квадратных метров.

В центре уже обучаются более тысячи детей. Программы по искусственному интеллекту проходят также государственные служащие и руководители компаний.

Около 200 тыс. учителей получили доступ к образовательной версии ChatGPT.

Следующим этапом должна стать подготовка специалистов непосредственно для индустрии искусственного интеллекта – в 2026 году также заявлено создание профильного университета.

От цифровых справок – к инфраструктуре ИИ

За семь лет смысл цифровизации в Казахстане заметно изменился.

В 2019 году речь шла прежде всего о том, чтобы человеку не пришлось идти в ЦОН за справкой. Сегодня задачи уже другие: государственные системы должны самостоятельно обмениваться данными, услуги – предоставляться с минимальным количеством действий со стороны гражданина, а часть рутинных процессов – переходить к искусственному интеллекту.

Одновременно страна создает собственные дата-центры, вычислительные мощности, законы и образовательные программы.

Поэтому следующий этап цифровой трансформации будет зависеть уже не столько от количества новых приложений, сколько от того, насколько эти технологии действительно смогут экономить людям время, упрощать взаимодействие с государством и создавать новые возможности для бизнеса и экономики.