После громких убийств депутат предложила внедрить «Электронную зону защиты» для женщин

В отдельных регионах Казахстана предложили запустить пилотный проект «Электронная зона защиты» для предупреждения домашнего насилия. С такой инициативой депутат Курултая Айжан Аймаганова обратилась к министру внутренних дел Ержану Саденову, передает BAQ.KZ.

В запросе от фракции «Әділет» депутат призвала использовать цифровые инструменты, чтобы выявлять угрозы до того, как произойдёт трагедия. По её мнению, действующие механизмы защиты нужно оценивать не только по реакции на уже совершённое насилие, но и по способности его предотвратить.

Каждый сигнал – под контроль

Аймаганова предложила МВД разработать и испытать «Электронную зону защиты» в отдельных регионах. Одновременно она призвала утвердить единый обязательный порядок действий полиции при поступлении сигнала об опасности. Каждый такой сигнал и принятые меры депутат предлагает автоматически регистрировать в цифровой системе.

«Это позволит точно видеть, кто, когда и какие меры принял по каждому сигналу», – говорится в запросе.

По замыслу депутата, такая фиксация позволит отслеживать действия ответственных сотрудников и проверять, как они отреагировали на угрозу.

Использовать уже имеющиеся инструменты

Аймаганова считает, что для проекта не нужно создавать новую дорогостоящую информационную систему. По её словам, в Казахстане уже существуют необходимые механизмы профилактического учёта и электронного контроля.

«Теперь задача – эффективно использовать эти возможности, своевременно выявлять опасность и защищать жизнь и безопасность человека», – отметила депутат в запросе.

В качестве зарубежного примера она назвала Францию, где, по её словам, применяется подобная практика.

Аймаганова также указала, что, несмотря на усиление ответственности и расширение мер профилактики, случаи насилия в отношении женщин продолжаются. В запросе она упомянула гибель 20-летней Дильназ Жумагуловой в области Абай и матери двоих детей Жазиры Адауовой в Астане.

Предложенные меры депутат связывает с необходимостью предупреждать опасные ситуации, используя уже имеющиеся правовые и цифровые инструменты.