Елена Рыбакина защитила титул на турнире WTA 500 в Китае

Елена Рыбакина стала победительницей турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, сообщает НОК РК.

В финальном матче казахстанка встретилась с представительницей Канады Лейлой Фернандес, занимающей 30-е место в мировом рейтинге, и одержала уверенную победу в двух сетах — 6:2, 6:2.

Таким образом, Рыбакина защитила титул, завоёванный на этом турнире в 2025 году. За победу в Нинбо теннисистка также получила 500 рейтинговых очков.