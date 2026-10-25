Елена Рыбакина защитила титул на турнире WTA 500 в Китае

Казахстанская теннисистка обыграла Лейлу Фернандес в финале со счётом 6:2, 6:2.

25 Октября 2026, 16:08
АВТОР
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Getty Images 25 Октября 2026, 16:08
25 Октября 2026, 16:08
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Фото: Getty Images

Елена Рыбакина стала победительницей турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, сообщает НОК РК.

В финальном матче казахстанка встретилась с представительницей Канады Лейлой Фернандес, занимающей 30-е место в мировом рейтинге, и одержала уверенную победу в двух сетах — 6:2, 6:2. 

Таким образом, Рыбакина защитила титул, завоёванный на этом турнире в 2025 году. За победу в Нинбо теннисистка также получила 500 рейтинговых очков.

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