Елена Рыбакина защитила титул на турнире WTA 500 в Китае
Казахстанская теннисистка обыграла Лейлу Фернандес в финале со счётом 6:2, 6:2.
25 Октября 2026, 16:08
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25 Октября 2026, 16:0825 Октября 2026, 16:08
151Фото: Getty Images
Елена Рыбакина стала победительницей турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, сообщает НОК РК.
В финальном матче казахстанка встретилась с представительницей Канады Лейлой Фернандес, занимающей 30-е место в мировом рейтинге, и одержала уверенную победу в двух сетах — 6:2, 6:2.
Таким образом, Рыбакина защитила титул, завоёванный на этом турнире в 2025 году. За победу в Нинбо теннисистка также получила 500 рейтинговых очков.
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