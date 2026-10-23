«Есиль высох за ночь»: видео из Астаны встревожило горожан

Жители Астаны обратили внимание на резкое снижение уровня воды в реке Есиль. В социальных сетях появилось видео, на котором вместо привычной водной глади видны обнажившееся дно и небольшие участки с оставшейся водой. Кадры вызвали бурное обсуждение среди горожан. В акимате столицы объяснили, с чем связано обмеление, передаёт BAQ.KZ.

Видео опубликовала пользовательница Instagram. На кадрах виден участок реки в окружении жилых многоэтажек. Там, где обычно находится вода, обнажились большие участки дна. В отдельных углублениях сохранились небольшие водоёмы, а вдоль берега заметны обширные участки влажного грунта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Динара Жолдасбекова (@dinara_supper_mama)

Что говорят астанчане

Необычная картина удивила жителей столицы. В комментариях пользователи начали обсуждать, почему уровень воды настолько резко снизился и не связано ли это с вмешательством в естественное русло реки.

Одни предположили, что реку могли осушить для проведения очистных работ. Другие выразили обеспокоенность возможными последствиями для экосистемы.

«Нельзя менять естественное русло реки! Угробили речку», – написал один из пользователей.

Другой комментатор предположил, что снижение уровня воды связано с подготовкой реки к зиме.

«По видео видно, что река нуждается в очистке от ила. Именно поэтому власти города и спустили воду, чтобы зимой была возможность очистить русло реки», – говорится в комментарии.

Некоторые жители также предложили воспользоваться ситуацией и очистить обнажившееся дно от мусора и накопившихся отложений.

Что ответили в акимате Астаны

В акимате столицы пояснили, что снижение уровня воды связано с проведением строительных работ на реке Есиль.

Как сообщили городские власти, Управление строительства проводило плановые работы по возведению водорегулирующей плотины пятой очереди.

«Управлением строительства города проводились плановые работы по возведению водорегулирующей плотины пятой очереди на реке Есиль. На данный момент работы завершены, начинается подъем воды», – сообщили в акимате Астаны.

При этом в предоставленном комментарии власти не уточнили, когда уровень воды полностью восстановится и сколько времени займёт заполнение обмелевшего участка.