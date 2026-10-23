«Это лишь начало долгого пути»: глава NVIDIA — о сотрудничестве с Казахстаном

Президент компании NVIDIA Дженсен Хуанг предложил превратить Казахстан в мировой центр развития Physical AI — искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с физическим миром. Об этом он заявил на встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Во время переговоров Токаев подчеркнул, что сотрудничество с NVIDIA имеет большое значение для развития технологической отрасли Казахстана.

«Этот визит имеет для нас большое значение с точки зрения придания серьезного импульса сотрудничеству с NVIDIA. Я хотел бы лично поблагодарить Вас за вклад в укрепление нашего партнерства и за то, что Вы делаете для Казахстана», — отметил Президент.

Глава государства напомнил, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Развитие этих направлений определено одним из национальных приоритетов.

Токаев также приветствовал партнёрство NVIDIA с технологической компанией Higgsfield, отметив её казахстанские корни.

Почему NVIDIA видит перспективы в Казахстане

Дженсен Хуанг высоко оценил стремление Казахстана стать AI-нацией — страной, в которой искусственный интеллект активно развивается и внедряется в различные сферы экономики.

По его словам, у Казахстана есть необходимые предпосылки для того, чтобы занять важное место в новой технологической индустрии.

«Для развития искусственного интеллекта необходимы прежде всего энергетические ресурсы, а также люди, обладающие знаниями в области науки, математики и технологий. Казахстан располагает значительным потенциалом для развития каждого из этих направлений», — сказал Дженсен Хуанг.

Одним из предложений руководителя NVIDIA стало развитие Казахстана в качестве мирового хаба Physical AI.

Это направление связано с применением искусственного интеллекта в робототехнике, автономных системах и других технологиях, которые должны не только обрабатывать информацию, но и действовать в реальном мире.

При этом речь пока идёт о предложении. Конкретные сроки создания такого хаба и параметры возможного проекта в сообщении Акорды не приводятся.

Сотрудничество с казахстанскими компаниями

Глава NVIDIA отдельно остановился на результатах партнёрства с Казахстаном за последний год.

По его словам, компания развивает сотрудничество с Firebird AI KZ Ltd и «Казахтелекомом», а также поддерживает Higgsfield, которую он назвал первым казахстанским технологическим единорогом.

«За последний год наше сотрудничество принесло значительные результаты. Мы развиваем партнерские отношения с казахстанскими компаниями, включая Firebird AI KZ Ltd и Казахтелеком, а также поддерживаем Higgsfield – первого казахстанского технологического единорога, который стал заметным участником глобальной технологической экосистемы. Я очень впечатлен и горжусь той работой, которую мы проделали вместе. Это лишь начало долгого пути. Я благодарен за то, что ваша страна решила сотрудничать с нами», — заявил Дженсен Хуанг.

Встреча в Акорде была посвящена дальнейшему развитию сотрудничества Казахстана с NVIDIA, в том числе в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.