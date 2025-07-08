"Это музей или бар?": бесплатное пиво в залах Кастеева вызвало скандал
Блогер возмутился "пивной вечеринкой" в алматинском музее.
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В Алматы — очередной культурный скандал: блогер Курмангазы Нияз опубликовал видео с бесплатной раздачей пива в Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева, одном из главных культурных символов Казахстана, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как во время вечернего мероприятия в зале музея свободно разливают пиво. Нияз, известный своими резкими позициями по вопросам культуры, на видео задался вопросом:
"Это музей или пивной бар? Кто разрешил раздавать алкоголь в храме искусства?"
Блогер потребовал привлечь организаторов к ответственности, подчеркнув, что государственные учреждения культуры не должны использоваться для продвижения алкоголя — даже под видом "арт-событий".
В соцсетях видеоролик вызвал волну негодования. Пользователи пишут:
- "Музей превратили в пивную — как такое допустили?"
- "Это оскорбление искусства и общественной морали"
- "Неужели в культурных пространствах не осталось границ?"
Некоторые юзеры считают, что ситуация демонстрирует глубокий кризис в понимании границ между искусством и развлечением. Другие — требуют вмешательства Министерства культуры и выяснения, на каком основании в государственном музее проводилась бесплатная раздача спиртного.
От музея и организаторов пока официальных комментариев не поступало. Между тем, в общественном пространстве активно обсуждается, допустимо ли совмещение культурных мероприятий и алкогольной продукции, особенно — в стенах государственных учреждений.
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