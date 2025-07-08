В Алматы — очередной культурный скандал: блогер Курмангазы Нияз опубликовал видео с бесплатной раздачей пива в Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева, одном из главных культурных символов Казахстана, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как во время вечернего мероприятия в зале музея свободно разливают пиво. Нияз, известный своими резкими позициями по вопросам культуры, на видео задался вопросом:

"Это музей или пивной бар? Кто разрешил раздавать алкоголь в храме искусства?"

Блогер потребовал привлечь организаторов к ответственности, подчеркнув, что государственные учреждения культуры не должны использоваться для продвижения алкоголя — даже под видом "арт-событий".

В соцсетях видеоролик вызвал волну негодования. Пользователи пишут:

"Музей превратили в пивную — как такое допустили?"

"Это оскорбление искусства и общественной морали"

"Неужели в культурных пространствах не осталось границ?"

Некоторые юзеры считают, что ситуация демонстрирует глубокий кризис в понимании границ между искусством и развлечением. Другие — требуют вмешательства Министерства культуры и выяснения, на каком основании в государственном музее проводилась бесплатная раздача спиртного.

От музея и организаторов пока официальных комментариев не поступало. Между тем, в общественном пространстве активно обсуждается, допустимо ли совмещение культурных мероприятий и алкогольной продукции, особенно — в стенах государственных учреждений.